2023犯太歲生肖開運消災水晶推介｜女生愛美，而不少女生更喜愛佩戴水晶，因為水晶可以作為個人打扮穿搭的一環，透亮材質加上色彩繽紛光澤，再加上近年形形色色的造型：手串、吊飾、擺設等，更添個人造型感！而且水晶更有不少風水用途：開運、消災、招財、增加魅力，難怪廣受好評！



近年水晶有多變的造型，適逢新年將之，《01女生》參考近日香港水晶店 Crystal Cava 所推介的生肖水晶配搭，從中精選出5種犯太歲生肖水晶配搭。距離步入兔年只餘數天，除了行大運、參考運程風水之外，大家記緊把握機會，一於要實用與好運並行！

2023開運消災水晶推介｜ 屬兔：超七

2023開運消災水晶推介｜ 屬兔者可用超七，選用輕巧造型可以輕鬆放於女生口袋中！ （ Crystal Cava 網站 ）

對水晶稍有研究的人，都應該對超七略有所聞。超七擁有的能量之大，使其在水晶中佔有不可或缺的崇高地位。

今年犯太歲的兔人，因受凶星「天哭」所困，磁場能量比較容易低落。建議可以透過佩戴超七，提升個人正面能量，淨化負面情緒，令2023過得更好！

2023開運消災水晶推介｜ 屬兔、雞：黑髮晶

2023開運消災水晶推介｜ 黑髮晶球可以放在女生房間，擺設之餘減除負能量！ （ Crystal Cava 網站 ）

作為消災開運首選，必定會是黑髮晶，黑髮晶功效眾多，不少人更佩戴它來防小人、辟邪。今年犯太歲的兔人，因情緒運勢變化大，健康和感情大受影響，建議可以透過配戴黑髮晶清理、抵禦自身負能量，減低情緒大起大落，更有助加強決斷、領導能力！

2023開運消災水晶推介｜屬雞：曜石類

曜石類屬一個概括總稱，會根據礦石內所含氣體形成的微泡以及礦物質的差異，透過光線照射會映照出不一樣的虹眼顏色，故有黑曜石、金曜石、銀曜石、彩曜石等不同，任君選擇！

今年沖太歲的雞人，因變化會較大，需要謹慎而行。建議可以透過佩戴曜石類以加強體力，吸收病氣，而且曜石類對於防小人更有非常之好的功用！

2023開運消災水晶推介｜ 屬馬：金運石

2023開運消災水晶推介｜ 女生們可以佩戴由水晶所造的耳環，低調但有效消災！（ Crystal Cava 網站 ）

金運石一向都是招財之選，此外，金運石更有個神秘傳聞：因其十分招財，屬於某些國家的賭場禁帶之物。

今年破太歲的馬人雖感情、人緣兩得意，但金錢上有機會破裂影響，更要小心人紅是非多！建議可以透過佩戴金運石去幫助提升直覺及運氣，防止小人眼紅，從而輕易獲得意外之財！

2023開運消災水晶推介｜ 屬鼠、龍：粉晶

2023開運消災水晶推介｜ 粉晶一定是每個女生入門水晶，就以可愛造型加封，再增強魅力吧！（ Crystal Cava 網站 ）

粉晶雖然被稱為「最佳愛情石」，但它自身的能量能夠有助增強我們個人魅力及人緣。

今年刑太歲的鼠人及害太歲的龍人雖然影響較微，但要提防捲入是非衝突，小人當道。建議可以透過佩戴粉晶去幫助與人相處能力，增強人際關係及人緣，建立良好關係！

2023開運消災水晶推介｜ 屬鼠： 紫水晶

2023開運消災水晶推介｜傳統水晶手串亦有不少女生追捧（ Crystal Cava 網站 ）

紫水晶的功效眾多，比較有助加強記憶力、幫助思考等。

今年刑太歲的鼠人，雖人緣運好，但仍會因小人得志而捲入是非，引發衝突。建議可以透過佩戴紫水晶去增加相遇貴人，廣結人緣的機會。除此之外有助加強包容心及容忍性，令鼠人們可以智破小人！

資料來源：香港水晶店 @Crystal Cava