作為女生，最煩惱不過的事就是挑選合適的化妝品及服裝穿搭，以現今網購盛行的時代，不少女生應該對此感同身受！網購時看到的模特兒照、產品圖明明光彩奪目，一收到卻感覺怪怪的，不是色差的問題，而是有種風馬牛不相及，甚至有死亡配搭的味道！女生們，不想再重複犯錯的話就要了解日韓超人氣的膚色診斷，相信可以幫助大家避雷，找到適合自己的顏色，步上變美的最佳捷徑！



膚色診斷在日韓非常流行，但通常需要面對面所進行。測試人員會利用不同檢測布以對比自己的膚色、髮色和瞳孔色後，定出適合自己的色調。從中可以判斷出屬於暖色調的黃底肌，還是冷色調的藍底肌，再細分為春、夏、秋、冬4個類型。

日本超人氣膚色診斷｜ 韓星惠利都有去診斷！( YouTube截圖 혜리 Hye-ri )

日本超人氣膚色診斷｜ 每個女生都會想打扮完美，但又苦沒專屬化妝師，大家可以嘗試人氣膚色診斷！ （《來自星星的你》劇照 ）

短期未能夠出國？又因眾多繁複APP而卻步的女生們有福了！01女生這次就要來介紹日本Visee 的網上版「個人色彩診斷」，簡單拍一張照就可以測出皮膚類型！當中會根據屬於春、夏、秋、冬哪一型加以詳細解說，例如合宜色調取向以及相應彩妝品推薦。

日本超人氣膚色診斷 | 暖色調： 春天

春天的女生屬於暖色調的黃底肌，天生瞳孔顏色跟髮色偏咖啡色系。春季結果的女生適合色彩度高、暖色系、明亮的配搭，令人感覺更有活力，亦讓整體能夠添加清純、甜美的氣質！

日本超人氣膚色診斷 | 冷色調：夏天

夏天的女生屬於冷色調的藍底肌，皮膚較容易泛紅，天生髮色偏沒有光澤的黑色或紅棕色。夏天結果的女生適合色彩度低、冷色系、柔和色的配搭，會更顯白及給人一種優雅、溫柔的感覺。

日本超人氣膚色診斷 | 暖色調：秋天

秋天的女生屬於暖色調的黃底肌，眉毛及髮色會較深。秋天結果的女生適合彩度低、沉穩暖色系的配搭，會減淡黃氣、令氣色變好及增加活潑自然的感覺。

日本超人氣膚色診斷 | 冷色調：冬天

冬天的女生屬於冷色調的藍底肌，她們的膚色較普通人特出，會有較明顯白或是深的肌膚。冬天的女生適合色彩飽和度高、暗冷色系的配搭，可以增加利落型格感覺。

▼▼▼【按圖看更多】四大膚色類型 ▼▼▼

女生們要注意！

因為自己做個人色彩診斷的時候，或多或少會有一些誤差，或是受環境、光源等影響，建議女生們可以嘗試多次測試，以最多數為準。另外，提提大家測試時記得要在素顏、自然光線下進行，不然在充足的日光燈下亦可。而且穿著白色衣服，也可以減少色彩誤差。

▼▼▼【按圖看更多】膚色診斷的建議▼▼▼

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判斷出結果後，可能所提供的色彩並非女生們所喜愛，如果不喜愛結果的女生亦不需太過擔心，最重要以舒適以及「自己喜歡的模樣」為準。因為個人色彩只是短期參考依據，並非一定絕對。結果改變亦有可能因為一些因素，比如日曬、飲食生活的變化、年齡增長等。女生們可以先以該結果色調作小部分嘗試，例如飾品、髮色等，看看不同的新變化。

資料來源：Visée