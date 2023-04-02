非典型美女｜譚凱倫哽咽剖白童年陰影　被網民笑平胸一句霸氣回應

最新01TV節目《非典型美女》一連四集，邀請四位不同風格的女藝人分享各自的審美價值觀，面對網民對自己的外在作出批評又如何回應？

第一集請來了滿身紋身、外表冷酷的藝人譚凱倫（Helen），問到她何謂「典型美女」時，她說：「係你見到會嘩一聲嗰種！」Helen給人的第一印象可能會有點距離感，但其實她擁有一顆溫暖的心，還有熱愛美少女戰士的少女心。或許當你看見她時未必會「嘩」一聲，但她的魅力絕對會令人認同她是一位「非典型美女」。



譚凱倫（Helen）參加ViuTV節目《美選D.n.A》後入行，6年來參演過不少劇集和節目主持，直至近年才開始較為人熟悉。「其實剪短髮後我嘅演藝事業係有大躍進，我自己覺得！」雖然Helen難為情地邊說邊笑，但這確是無可否認的。近年她在《太平紋身店》的中性短髮造型、《辣伙頭·開火》中率直的個性、《晚吹 - 戀講嘢》的誘人坐姿和在《繩角》中漸見進步的演技，也造就Helen的討論度和人氣大增。

Helen自認剪了短髮後，演藝事業有大躍進。（Facebook@譚凱倫HelenTam）

長髮的堅持只因「反叛」？

說到髮型，一般大眾認為的「典型美女」其中一個必要條件，相信就是長頭髮！Helen對長頭髮也有一份執著，除了因為貪靚，更大的原因是源自一份倔強。其實Helen有一個並不愉快的童年，更曾遭母親怒剪短髮：「因為由細到大屋企人都唔准我留長髮，有好多理由，例如話長頭髮讀書冇咁聰明。所以我就係反叛，就係要留長頭髮！」為了飾演《太平紋身店》Queen一角，Helen最終也剪了短髮，她憶述當時內心有很大衝擊：「髮型師用剷開始剪，我就開始湧眼淚，望住塊鏡眼淚係咁流」，Helen也沒預料到自己有如此大反應，或許是因為要放下多年來的堅持而感到不捨，也可能是因為自己得到一個放下執著的解脫機會？

其實Helen更喜歡長頭髮。（潘樂文攝）

從戲劇中尋回生命缺失的一塊拼圖

回想起童年，曾受到家人的言語和暴力虐待的Helen哽咽地說：「其實我一直成長以來都經歷了很多難關，令我好冇自信、冇安全感，唔太識得信人。」所幸的是，Helen入行後找到了興趣和目標：「其實我嘅作品係幫到我，做唔同角色時，我經常要審視自己，就發現原來我唔夠愛。」為了有更好的演出，Helen全程投入地代入每個角色，揣摩每個「她」如何愛人、如何被愛。當沈澱後再回看自己的作品，Helen感到有一種釋懷，也從中獲得救贖。

Helen直言不快的童年令她沒有安全感。（潘樂文攝）

Helen在《繩角》中飾演深愛Thor的好老婆和好媽媽，揣摩角色時也令她反思何謂愛。(《繩角》劇照）

外表強勢等於滿身尖刺？

有別於形象清純的女藝人，Helen外表強勢和「男仔頭」，加上從不遮掩自己身上的多個紋身，令她Cool爆的感覺更強烈。不過仔細看就會發現她充滿了反差感，例如其中一個紋身刻上了「je t'aime」，就是想讓自己每天照鏡也能看到「我愛你」。Helen亦是個充滿少女心的人，說到夢想時她害羞地說：「其實我想成為美少女戰士！不過我仲要再操Fit啲，變靚啲，內心再強大啲，再有勇氣啲，就可以用好似美少女戰士咁，用愛包住大家。」

雖然Helen感覺Cool爆，但內心卻十分渴望愛。（潘樂文攝）

身在娛樂圈，Helen少不免受到不少網民攻擊，不論是樣貌、身材還是形象也總會有人垢病。今次在《非典型美女》中，Helen就霸氣回應網民的負評。想知她如何反擊就立即點擊去片！



Hair: Nigo Yiu

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