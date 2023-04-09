甜美、斯文、溫柔都是一般大眾對美女的幻想。《非典型美女》第二集的嘉賓歌手Kerryta周子涵擁有一對逆天長腿和好身材，無疑是個「索女」，卻因帶著一張厭世臉和一把「老牛聲」而常被批評。其實哪來這麼多甜美清純美女？作為一個非典型美女，Kerryta決定大聲為自己平反！



典型美女大多都會附上一把甜美的聲線，但Kerryta的聲音略帶沙啞，甚至常被取笑是「老牛聲」，不過她毫不介意，反而視作優點：「其實我好欣賞自己把聲，因為我擁有呢把聲音，我唱歌先會有自己獨特character。」

Kerryta並不介意被人笑「老牛聲」，反而視作優點，唱出獨特的歌聲。（黃寶瑩攝）

黑口黑面？Kerryta：「我放空咋！」

Kerryta曾是樂隊主音，當有一群人的時候，聚光燈打散在不同人身上，但單飛後自然要獨自面對大眾，接受各種評頭品足。Kerryta聽得最多的批評，莫過於「黑口黑面」，對此她無奈地說：「擁有厭世臉係天生㗎！真係冇辦法。」Kerryta的作品《#RBF》就是以這個「先天缺陷」Resting B*tch Face（厭世臉）為主題，當中第一句歌詞就是「我冇Chok冇臭串」，用以回應大眾，也擁抱所有RBF女生，宣告RBF無罪！外表厭世並不代表無禮貌，言談間Kerryta其實也是個親切有禮的女生，不過她直言常被工作人員或藝人朋友誤會，試過放空時被指黑面，令她相當無奈：「我放空緊咋」。

Kerryta的厭世臉很有記憶點。（黃寶瑩攝）

不過經常被誤會黑面。（黃寶瑩攝）

賣弄性感的「壞女孩」？

一雙長腿配小短裙，盡顯了Kerryta的高佻身材。明明該是傲人之處，但Kerryta十分不解為何網民常說她賣弄性感：「係咪show some skin就等於性感？」其實衣著從來都是個人選擇，也是一種藝術美感，但奈何來到21世紀，還有不少人認為穿得斯文保守就等於是乖女，「我著成咁係咪等於我唔係good girl？No！」

好女孩定義是甚麼？Kerryta的音樂和外表給有一種「壞女孩」感覺，但原來她自小家教就很嚴，一直也是個「乖乖女」。不過Kerryta認為每個人內在也有壞的DNA，「我嘅Baddie係隱藏喺入面，一個適當時候我想拿佢出嚟，就係喺我嘅音樂入面。有Baddie嘅心態好重要，你先會敢做人哋唔敢做嘅事，行唔同嘅路。」

性感不等於Show some skin，Kerryta認為一個人認真專注也可以很性感。（黃寶瑩攝）

氣場只是自我保護機制

Kerryta擁有一道強悍的氣場，同時也是一個自我保護的武器。她憶述一次在外國旅遊時，有群陌生男子想開她和朋友的酒店房門，當時全靠她的氣場，成功單人匹馬保護同行的朋友：「我素住顏，沖完澡包住頭就打開門，個樣好惡咁問佢哋咩事？我仲鬧佢哋。」Kerryta「女中豪傑」的舉動令她的朋友也很驚訝，因為私下的她其實也是個愛撒嬌和「嗲」的小女生，但為了保護朋友就可以立即變臉：「我都係個有義氣嘅人嚟！」

Kerryta自爆私下對愛貓和朋友其實很愛撤嬌。（黃寶瑩攝）

懂得保護朋友，但Kerryta指過往在愛情上則未太懂照顧好自己。以前的她在愛情上不太灑脫，試過當一段關係出現問題時拖拖拉拉，但如今的她希望自己學懂Let Go，無謂再與錯的人苦苦糾纏。而在感情路上，她也希望變得更成熟，就像她的新歌《孤獨的戀愛家》所表達那樣，提醒自己不要失去相愛的感覺，同時要變得更加成熟瀟灑，才懂得去面對未來的感情。

Kerryta早前推出《孤獨的戀愛家》，由歌曲起初的傷感唏噓，到末段帶點希冀的演繹，感受到一位戀愛家在情感上的變化，學會欣賞寂寞才能面對下一段感情。學會欣賞寂寞才能面對下一段感情。（圖片來源：Instagram@kerrytachau）

其實不只是在感情上需要成熟瀟灑，身為公眾人物，面對網民攻擊時同樣需要這種特質。今次在《非典型美女》中，Kerryta就正面回應Haters，想知她如何應對就立即看片吧！

場地：Library Restaurant & Bar

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