非典型美女｜J.Arie揭一晚七次真相　無懼被指CLS：我鍾意唱反調

有一種美女叫「文青女神」，今集《非典型美女》的嘉賓J.Arie（雷深如）曾經也是個形象優雅清新的偽文青。不過現在她已拋開一貫小清新風格，成為一個更加「有血有肉」，風格大膽敢言，勇於做自己的J.Arie。就算不再文青、「仙氣盡失」，仍不失她獨有的美。

場地提供：The Fleming

化妝：Jessica Chan



才女轉型做性女？

近年來語出驚人的J.Arie，在不同節目創造了各種名場面和金句，例如自爆曾經和伴侶「一晚七次」、每月必買性玩具等，令她被冠以「性女」之稱，對此J.Arie表示：「我又唔大胸，平時又唔露腿，咁樣就可以被稱『性女』都幾榮幸。」J.Arie出道初期，因其音樂才華和擁有法律系畢業的高學歷而被稱「才女」。很多人好奇，到底「才女」為何會轉型做「性女」？其實這兩個名詞本來就沒有衝突，只是成為獨立歌手後的J.Arie，再也沒有包袱，變得勇於表達自己。現在的J.Arie自言處於無懼世事的狀態：「我連性話題都講得愈來愈深時，已經冇嘢可以攻擊到我。」

對於被封「性女」J.Arie笑言榮幸。（鄭子峰攝）

除了敢言，J.Arie的行為亦相當出位，例如在節目中去到李嘉誠豪宅門外問保安拿水，回想起J.Arie還不忍大笑：「嗰啲水真係特別清甜㗎喎！」J.Arie的大膽行為掀起了網民一番熱話，很多人也說她CLS（黐線），想不到她非常引以為傲，或許因為真正敢瘋敢癲，面願意接受自己並不是一件容易事。

其實CLS（黐線）也是一種才華！（鄭子峰攝）

主流變小眾 反而是破繭重生？

J.Arie於2013年出道成為唱作歌手，主打文青風格和抒情歌。那時候的她，頂著一頭短曲髮，拿著結他，滿腔熱誠地唱著《第一志願》，訴說她的「歌手夢」。然而，對她來說這就像一場「戲」：「以前喺舊公司嘅形象令我有啲不知所措、唔太舒服，我覺得自己喺到飾演緊一個角色。我其實冇咩第一志願想做歌手，但Canton-pop社會就係要抒情，要做大家有共鳴的主題。」

J.Arie早年以一頭短曲髮為標誌性造型。（MV截圖）

自2019年成為獨立歌手後，J.Arie曲風和作風也大轉變。她推出的「精神病系列」四部曲，主要探討精神病及性愛的話題，以露骨的歌詞信息、18禁的MV情節，將自己最真實和陰暗的一面向公眾展現。由大眾喜愛的主流路線走到小眾層面，的確有不少反對的聲音，也失去了一些人的支持，但J.Arie反而覺得能夠「做自己」才最舒服：「我依家先可以選擇一啲禁忌主題，做關於性小眾或性愛方面嘅歌。我想講啲小眾嘅意見，因為我覺得世上冇理由得我有呢種諗法㗎嘛！」

近年的造型反而更有獨特性。（鄭子峰攝）

J.Arie的音樂雖然由主流變成小眾風格，但卻很真實。（鄭子峰攝）

認識自己：我就係鍾意唱反調！

要真正認識自己，必須要了解自己的黑暗面。J.Arie為此曾寫過一本誠實日記，寫下自己最真實、最赤裸、最醜惡的想法，再用第三身去看自己是個怎樣的人，例如寫下「我好鍾意sex」後，不用為自己辯解，而是要接受這樣的自己。透過誠實日記，J.Arie了解到：「我呢個人嘅主旨就係Rebellious革命！世界上有好多規條同規則，我就係唔喜歡跟從，我就係鍾意唱反調。」

J.Arie自言不是一個有長遠計劃的人，但會每個時期定一些短期目標：「每一個積少成多嘅習慣或目標，都會成為一件更大嘅事。」於「精神病系列」四部曲後，J.Arie正為她的下一個系列奮鬥中，她更指為了籌備新作品快將用盡積蓄，「計完個budget同我戶口嘅錢，我真係流咗兩滴眼淚。」不過即使知道這條路並不易行，她依然選擇繼續在音樂路上與主流唱反調。

就算會有反對的聲音，至少做自己能感到真正的快樂。（鄭子峰攝）

在娛樂圈大膽敢言做自己，絕對是需要勇氣，面前網民批評亦然。今次J.Arie啟動了她的Rebellious mode，回應網民對她的評論。立即去片啦！



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