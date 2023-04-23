非典型美女｜練美娟改新藝名擺脫姐字輩？　真性情演出被同事勸阻

高高瘦瘦、氣質優雅是大眾眼中典型美女的一大特質。不過今集《非典型美女》的嘉賓練美娟（娟姐）則認為：「依家唔興咁㗎啦，轉咗潮流啦！」近年在主持及戲劇均表現亮眼的娟姐，憑爽朗的真性情和搞笑形象擁立不少支持者。其實美女也不一定要好身材、有氣質，娟姐就是非典型美女的一大代表。



化妝：Judy Cheung

髮型：Terrance Chan

服裝：BORA AKSU

MARYLING

場地提供：the Greenroom



做典型美女？不如開心地做好自己

練美娟（娟姐）自2017年起為ViuTV節目主持，入行時間不算長，卻已極速上位被稱為「ViuTV新一姐」。在《大叔的愛》中的演出令娟姐成功入屋，劇集和主持工作也接踵而來，曝光率甚高。要在娛樂圈中受到注目並不容易，娟姐認為雖然典型美女在這行業中較有優勢，但她不需要因此改變自己以迎合大眾的標準。

娟姐曾經堅拒公司的減肥要求。（歐嘉樂攝）

「呢行入面，標準美女係會比人睇到先。而我嘅身形係比較魁梧 ，細個已經壯過啲男仔，仲可以保護返佢哋！」微胖的娟姐初入行時曾被公司要求減肥，不過娟姐當時堅拒就範，一部分是因為任性，另一部分則是：「我都曾經試過好多方法減肥，但我覺得我已經盡咗力，要我摒棄晒我鍾意嘅食物，一日二十四小時運動，變得好沮喪嘅話我寧願不如就咁啦！」最終娟姐選擇了開心地做真正的自己。

而說到對自己最滿意的部分，娟姐則立即自信地表示：「成日有人話我生得靚，五官幾標緻㗎！」除了樣貌，娟姐對自己另一個地方亦相當自豪⋯⋯偶爾可見娟姐在社交網貼出性感泳照，有「睇頭」的上圍引發不少網民「暴動」：「呢個部分係我全身比較好睇同有本錢嘅地方！哈哈！」娟姐並不否認自己有點自戀，認為即使自己並不完美，也可以發掘出自己的美，將其放大呈現。當你懂得欣賞自己，自然散發出自己的魅力。

娟姐性感照令網民大噴鼻血！（Instagram@linkuen13)

有自信的女人最美！（歐嘉樂攝)

女人30的成熟美

33歲的娟姐不時被網民指「個樣好老」，她亦笑指自己生得太過「急進」，同時認為自己的人生歷練亦增添了她的成熟感。較遲入行追夢的娟姐從事過很多不同行業，曾因經濟問題放棄過一次入行機會，入行後更試過零收入和住劏房。有人會認為女人邁進30歲便青春不再，娟姐27歲才入行就輸了在起跑線？對此，她反而覺得是不遲亦不早，「其實我真係覺得30幾歲嘅女人係最靚，出咗社會工作後會有份智慧；有份從容；有份大方，呢個時候嘅女人係最有味道。」她更笑言自己給人外表成熟的感覺反而有一大好處：「我覺得我好襟睇！我廿幾歲已經老人家咁樣，到我變咗老人家都係咁樣。」

娟姐笑指自己樣子長得「急進」。（歐嘉樂攝)

雖說娟姐對自己外貌長得過於急進並不在意，但卻對自己「姐」字輩的藝名有點介意：「『娟姐』呢個名我又愛又恨！街上嘅伯伯婆婆、甚或係一啲前輩都叫我娟姐，個『姐』字真係令人好大壓力，聽到都有點透唔到氣。」娟姐更即場改了新藝名：「娟娟、小娟或大娟都好，總之唔好係『姐』啦！」

娟姐要改藝名做娟娟？（歐嘉樂攝)

愈是硬朗 愈大反差

有娟娟的節目和劇集通常也是充滿笑點，因此其「搞笑」及諧星形象非常深入民心。然而，她再三認真地說：「我唔認為自己真係搞笑，只係我鍾意好開心同歡樂氛圍，令我去到工作環境身邊嘅人都會感覺到。」雖然螢幕前的娟娟感覺非常開朗、大癲大肺，不過她亦有很多令人意想不到、細膩的一面，例如她是個很敏感的人和有執著的人，會因為自己在節目上表現不好而在家裏哭：「我都唔係個冇所謂嘅人。」

有觀眾表示見到娟姐個樣就想笑，令娟姐不禁反問：「我有冇咁滑稽呀？」（廣告截圖）

其實娟姐對工作很認真，曾因表現不好會在家中哭。（歐嘉樂攝）

另一樣令人意想不到的反差是蜜運中的娟娟可愛的一面，原來平時看來硬朗強勢的她，拍拖時截然不同：「我好小鳥依人，好嗲㗎！」雖然是邊說邊嘲笑噁心，但亦難掩娟娟少女的一面。

身為節目《有酒今晚吹》的主持，娟娟曾因飲到半醉High爆演出，引起網民熱議，經理人更曾因此勸告她別喝太多。事後她學懂該專業地拿捏分寸，但同時亦希望盡量保持真性情演出：「我經常喺呢方面同佢（經理人）角力。哈哈！大家攞個平衡，溝通一下啦！」雖然娟娟出名「飲得」，但她小時候曾經因為飲得太醉而險些毁容，到現在仍後悔莫及。想知發生甚麼事便立即點擊去片吧！

娟姐因為飲酒而發生一年後悔莫及的事。（歐嘉樂攝）

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