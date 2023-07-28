減肥｜食住瘦不是夢？6款夏日消脂減腩恩物 瘦身由「菌」開始

放棄夏日美味、忍受33°C高溫下做運動，為的都是一副好身型，盡情投入戶外水上活動，打卡時亦不用左遮右遮。但有時就算做足以上的「攻略」，都依舊瘦不下來？想要安全、快速有效地瘦身，其實與腸道排毒、碳水化合物吸收等息息相關，以下推介6款人氣消脂恩物，減肥從源頭開始，今個夏天「食住瘦」不是夢！



6款人氣排毒瘦身神器 盡情投奔海灘、夏日美食

1. Shinya Koso 新谷酵素 - 夜遲睡眠瘦 黃金加強版 42粒

Shinya Koso 新谷酵素 - 夜遲睡眠瘦 黃金加強版 42粒

一次(6粒)便能分解83碗米飯、蛋糕98.2塊和啤酒424.4杯，睡眠時靜靜抑制糖分吸收及分解過量碳水化合物，同時促進腸道蠕動，加速排毒過程，難怪不少日本KOL都大推這款熱賣超過10年的新谷酵素，人氣度極高！金裝版更提升活性酵素含量至160%，脂肪燃燒火力全開，非常推薦給經常外食應酬、作息不規律及不愛運動的人士食用， 真正做到舒服「躺著瘦」的效果！

Shinya Koso 新谷酵素 - 夜遲睡眠瘦 黃金加強版 42粒（原價：$98）

優惠價：$40（最多可使用1,400積分，抵消 $14現金）

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2. Japan Gals - 6重酵母減肥排毒清便丸 60粒

Japan Gals - 6重酵母減肥排毒清便丸 60粒

想要養成「易瘦體質」？由一招養「菌」做起！以6種發酵細菌全面提升減肥、排毒、清便功效，當中以俗稱「減肥菌」的活性雙歧桿菌減少脂肪堆積；活性酵母菌則負責吞食澱粉質及糖份；亦以活性納豆菌改善血液循環，加速新陳代謝排毒，維持腸道健康。只需2粒便能攝取多達130億活性酵母，提升腸道食物分解功能，美食當前不用再就住就住。

Japan Gals - 6重酵母減肥排毒清便丸 60粒（原價：$213）

優惠價：$98（最多可使用3,400積分，抵消 $34現金）

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3. FANCL - 消解內脂營養素90粒 30日份

FANCL - 消解內脂營養素90粒 30日份

減肥單靠抑制糖份吸收及分解未必最有效，要同時由內到外「消脂」才能事半功倍。主打近年相當流行的長雙歧桿菌 BB536及雙歧杆菌B3， 能大大改善腸內環境，抑制害菌，提高益菌活性，促進胃腸蠕動，從而消解頑固內臟脂肪，預防形成中央肥胖體質。而N-乙酰氨基葡萄糖更能促進肌肉消耗內脂，抑制脂肪的積聚，多重消脂力get！

FANCL - 消解內脂營養素90粒 30日份（原價：$418）

優惠價：$185（最多可使用9,200積分，抵消 $92 現金）

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4. FANCL - 完美燃脂瘦身素 30日份

FANCL - 完美燃脂瘦身素 30日份

來到第四代的FANCL PERFECT SLIM，不但比以往版本的基礎上添加了綠茶兒茶素及Q10，更新加入話題性的排毒成份α-脂肪酸與左旋肉鹼，排毒燃脂雙重夾擊，而且比起舊版本每日6粒，現時只需3粒，性價比極高！服用後贅肉明顯減少，新陳代謝亦大大增強。唐辛子和枳實則能快速有效分解和燃燒脂肪，非常適合運動人士，大大增加運動時的卡路裏消耗，消脂力加倍提升，絕對是每位女生必試的瘦身神物！

FANCL - 完美燃脂瘦身素 30日份（原價：$339）

優惠價：$128（最多可使用6,400積分，抵消 $64 現金）

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5. Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒

Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒

不少人瘦身時，往往急於求成而忽略基本身體健康，導致新陳代謝慢、腸胃消化紊亂，效果適得其反。Proven採用世界專利的Lab4® 益生菌配方，主打提升腸道健康及免疫力、促進消化機能，以及提升健康素質，達致瘦身效果。當中更添加獨有胚芽乳酸桿菌，無需額外節食或運動，體重、腰圍均會漸漸下降，適合下半身肥胖的人士，輕鬆健康「享瘦」。

Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒（原價：$368）

優惠價：$264（最多可使用9,200積分，抵消 $92現金）

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6. Morishit 森下仁丹 - 二回殺脂 120粒

Morishit 森下仁丹 - 二回殺脂 120粒

大受日本女生熱捧的減脂神器「二回殺脂」，不但是由著名百年藥廠森下仁丹與京都大學醫學部研發，已是信心保證，更是有效2步內輕鬆擊退大肚腩，激活易瘦體質！第一步：止肥，以專利天然草本成分Salacia阻隔碳水化合物吸收，第二步消脂：以左旋肉鹼及芒果薑提取物提升代謝率，消滅內臟脂、減皮下脂不反彈，瘦身毫不費力！

Morishit 森下仁丹 - 二回殺脂 120粒（原價：$688）

優惠價：$412（最多可使用14,400積分，抵消 $144現金）

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