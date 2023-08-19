香港YouTuber遊大阪目擊姑仔遭摸臀：不能因我穿裙就合理事情

#Metoo風波席捲全球，不少女生都站出來，表示曾受性騷擾，以喚起女性的權益。來自香港的YouTuber Ashly，近日與台灣丈夫便在日本旅遊時，親眼目擊小姑被當地人掀裙底，對方事後更滿面笑容，沒有半點羞恥心，令她決心上載影片，希望網民能夠集氣，以及當地警方儘快將加害者繩之於法。



旅行原是件開心事，卻因被性騷擾需留下不好回憶。台灣知名網紅尼克與香港妻子Ashly，早前飛往日本大阪旅遊，但近日卻在YouTube上載影片《請幫幫我們！》，表示他們的助理兼親妹「尼克妹」，在拍攝時被當地男生性騷擾。雖有即時報警求助，但他們同時希望網民幫忙，亦想透過影片提醒身邊的人要小心。

台灣YouTuber尼克與香港妻子Ashly日前飛日本大阪旅行（圖右），期間尼克妹替Ashly拍照時，遭到當地男生性騷擾。(IG@ashlychan0113)

兩人在影片中表示，在上周五的早上9點，他們前往大阪通天閣商店街，尼克妹正替Ashly拍照，期間於橫綱通天閣店門外，被當地人伸手騷擾，「他們蹲在尼克妹旁邊，看她拍得怎樣，我原本以為就這樣，但沒想到其中一位男生，直接掀起尼克妹的裙子，並碰觸她的臀部。」尼克妹亦在鏡頭外補充道，他不是只撥一下，他是伸手舉起來托住。」

尼克和Ashly拍片分享遇害METOO經過和感受。(YouTube@尼克&ASHLY)

遇上不快的經歷，他們更不滿是喝止後，對方仍嬉皮笑臉，沒有半點罪疚感。雖沒錄到事發經過，但慶幸Ashly和尼克都有拍下對方的外貌，並報警求助。他們亦感嘆指，由於語言不通，需做筆錄三四小時，過程非常忙碌，但「此時的加害者或已躺在床上休息，剩被害者在難過、擔心，並感到不知所措。」

「不能因我穿裙子，就將事情合理化！」

Ashly亦指，令其覺得不可思議的是，加害者的那班人中，居然也有女生，「她當時沒有制止，沒有說任何一句話，她們就在旁邊看。」她認為，大家都是女生，對方卻沒同理心，可說是「幫兇」。而作為受害者的尼克妹，亦鼓勵大家勇敢表達不公。

不管我今天穿怎樣，不能因為我穿裙子、這裡治安差，就將事情合理化，一點都不合理！ 尼克妹

遇#METOO應做兩件事

若然遇上同樣情況，從影片中亦揭示出兩個應對方法，來幫助日後的控告。首先便是要拍下對方長相，讓警方更易找到對方，亦能從反覆看片時，發現加害者行蹤的線索，如在這次事件中，由於他們拍到加害者送女生上車一刻，車牌號碼便能方便警方追查。此外，也要記住事發附近的商店，會否設有閉路電視，這樣可助警方取得更多有力證據，將加害者繩次於法。

資料來源：YouTube@尼克&ASHLY