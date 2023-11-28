NMN是什麼？大熱逆齡產品：選購時要注意這3成分！9大NMN抗老產品

NMN是什麼？NMN哪個牌子好？提到今年最熱門的抗老、逆齡保養成分，一定是「NMN」﹐不少保健食品品牌所推出的產品，都標榜著會有顯著抗衰老和促進新陳代謝的效果。但琳瑯滿目的產品，到底怎麼選？哪一款適合自己？不妨先瞭解一下NMN的功效，和選擇要注意的地方，除此之外，《01女生》亦為大家精選了9大NMN產品，在入手前不妨先看看！



NMN是什麼？

NMN（全稱是β-Nicotinamide Mononucleotide，中文名稱為︰醯胺單核苷酸）﹐它對於我們人體的重要之處是，可直接轉化成人體必須的NAD＋。而NAD＋具有修復受損DNA、促進新陳代謝、增強體能、鞏固記憶力及感官敏銳度等功能，從而達到逆齡抗衰老效果，難怪成為新一代最強逆齡成分。

選購NMN要注意！僅出現這3成分不算是NMN產品（許秀麗 攝）

選購NMN要注意！僅出現這3成分不算是NMN產品

NMN產品現時市面上以粉末式和膠囊式最為普遍，但面對琳瑯滿目的選擇，購買時也要小心！除了在營養標籤或成分標籤上，查看是否有「NMN」、「β–煙醯胺單核苷酸」或「β–Nicotinamide Mononucleotide」外，還有注意這3成分的出現。

NMN雖是維他命B3的衍生物，但服用維他命B3是不能大幅度增加體內NAD+含量。所以當產品成分表僅有維他命B3、煙酰胺（Niacinamide）或菸鹼酸（Niacin），這不算是NMN產品，在選購時要注意！

NMN產品1. 修身堂 NMN MAX 60粒 $1,480

購買方法：01mall

NAD+ 是控制人體衰老的基因物質，NMN就是NAD+的前體物質，而NR則是NMN的前體物質，而人體可根據自身需求，自行轉換成NMN，但長期服用NR可提高人體自身合成NMN的能力，源源不斷地提供NAD+，起到逆齡作用！修身堂所推出的NMN MAX保健食品，是NAD+ 加強配方，比單一配方效果更顯著！產品可有效抗衰老、提昇睡眠質素、緩解疲勞、改善視力下降、改善皮膚鬆弛暗沉、脫髮問題等衰老跡象，保持年輕青春

NMN產品1. 修身堂 NMN MAX 60粒 $1,480（01mall）

NMN產品2. 安迅康 Ensonkan NMN+PQQ 60粒 $1876

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安迅康所推出的NMN+PQQ，每一粒都蘊含200mg NMN，每天1次，可根據自身需每次食用1或2粒，即可補充人體所需。產品有效增強細胞活性、修復受損DNA，延緩細胞衰老進程，促進褪黑素分泌改善睡眠品質，還有強化心血管功能，降低心血管疾病風險，使人重返年輕狀態。

NMN產品2. 安迅康 Ensonkan NMN+PQQ 60粒 $1876（01mall）

NMN產品3. 伊胞樂 Cytologics β-NMN 18000 強效細胞再生膠囊 60粒 $850

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伊胞樂 Cytologics所推出的β-NMN 18000 強效細胞再生膠囊，採用納米超導入， 吸收程度相比同類產品，更有效阻止被胃酸破壞而吸收率大減。這款加強版產品一粒有300mg高純度NMN，同時加入了白藜蘆醇、Q10輔酶、PQQ天然抗氧化劑，可提升人體內NAD+水平，激活長壽基因Srutin、強效抗氧化，有效提升皮膚彈性，讓逆齡效果更加顯著！

NMN產品3. 伊胞樂 Cytologics β-NMN 18000 強效細胞再生膠囊 60粒 $850（01mall）

NMN產品4. Royal Medic 御藥堂 - NMN 人參逆齡抗衰老配方 10粒 $168

購買方法：01mall

假如是想試試NMN產品的話，御藥堂有推出一款10粒裝的NMN 人參逆齡抗衰老配方產品，適合想接觸或嘗試抗老產品的人士。產品蘊含350mg NMN、人參皂苷、白藜蘆醇等成分，有效提升人體的NMN水平，改善失眠，舒緩衰老及敏感徵狀，包括暗啞、皺紋，缺乏彈性，以及刺激頭髮週期，促進頭髮生長等效用，達至抗衰老效果。

NMN產品4. Royal Medic 御藥堂 - NMN 人參逆齡抗衰老配方 10粒 $168（01mall）

NMN產品5. NeoYouth 美康萊 NMN 15000+12000Ex 五重逆齡配方 60粒 $1,716

購買方法：01網購｜Sasa

NeoYouth美康萊的NMN產品，採用日本原材料並於日本廠房製造出純度100%的高品質 NMN成分，每一粒膠囊都蘊含250毫克NMN，以及加入了四重權威專利配方，包括：白藜蘆醇、專利透明質酸納、海洋膠原蛋白肽和 輔酶Q10。使產品抗老和逆齡效果更顯著，除了有效延緩衰老和令肌膚保持年輕及富彈性外，還有有效改善失眠、增強記憶、增強免疫力、幫助消除疲勞和提昇體力。

NMN產品2. NeoYouth 美康萊 NMN 15000+12000Ex 五重逆齡配方 60粒 $1,716（NeoYouth）

NMN產品6. Wright Life萊特維健 金至NMN18000 60粒 $1,980

購買方法：萬寧

萊特維健是香港品牌及本地製造，品質有一定的保證，品牌以打造優質的全球化營養保健產品及中成藥為理念，其中NMN是它們的長期熱賣產品。品牌的金至NMN18000，每一粒都蘊含300毫克NMN、PQQ、微晶纖維素等成分，有效將NAD+水平提高，減緩生理性衰退，使細胞線粒體恢復至較年輕水平，達到延緩衰老的效果。

NMN產品1. Wright Life萊特維健 金至NMN18000 60粒 $1,980（Wright Life）

NMN產品7. Eneoji LAB NMN 30,000 $980

EneojiLab是創立於韓國，由專業技術團隊專注研發新一代細胞逆齡保健品，NMN產品就是其中之一。品牌的NMN 30,000以天然純素粉末呈現，更方便攜帶和隨時服用。而每一包都含有1,000毫克高效NMN粉末，成分是由天然食物發酵而成，沒有添加任何花巧成分，產品更安全，更容易吸收。此外，加上合理價錢，很適合新手選購！

NMN產品3. Eneoji LAB NMN 30,000 $980（Eneoji）

NMN產品8. 卓營方Supra NMN 30粒 $539（原價$1,288）

購買方法：屈臣氏

卓營方的Supra NMN 30'S，除了蘊含豐富NMN成分外，還添加了蝦青素、葉黃素、胡蘿蔔素和角黃素的天然類胡蘿蔔素，在逆齡抗衰老，同時維持眼睛健康及抗氧化。因為NMN能維持免疫系統、眼部組織的健康及良好視力，所以當此產品添加了護眼成分，能有效地活化細胞機能，延緩衰老及改善視力。

NMN產品4. 卓營方Supra NMN 30粒 $539（原價$1,288）（卓營方）

NMN產品9. Herbs Generation草姬NMN24000+ 60粒 $1,780

購買方法：萬寧

草姬的NMN產品是由品牌生物科技團隊專業研發，每粒含量高達400毫克的NMN成分，還添加了98%+破壁靈芝孢子。兩種成分結合是針對亞洲人細胞及DNA的雙重逆齡抗老，有效修復細胞，同時激活年輕，以及有效增強身體內部機能，全方位逆齡抗老。

NMN產品5. Herbs Generation草姬NMN24000+ 60粒 $1,780（草姬）