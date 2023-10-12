限時網購優惠｜美白丸、魚油低至24折！人氣澳洲保健品BLACKMORES

踏入秋冬季，雖說天氣涼爽舒暢 ，但不知為何身體、眼睛總是累，動不動便會「腰酸骨痛」、皮膚亦漸漸變得乾燥暗啞，難道是身體響起了警號？無論有沒有關係，都要及早預防，以下推介來自澳洲的多款人氣BLACKMORES保健品，由美白丸、魚油、護眼素都有限時激抵優惠，最平更減至24折， 快點趁著「01網購」推出限時網購優惠，入手放屋企為自己美肌健康全守護！



5大BLACKMORES人氣保健品 補充營養一家必備！

1. BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊 400粒

BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊 400粒

一到秋季，不少家中長輩或上班族都會出現血液循環不好、手腳僵硬的情況，甚至會有「腦塞塞」感覺！想要及早預防或改善，深海魚油蘊含法靠身體自行合成的Omega-3脂肪酸，不但能活躍腦部、增強記憶力，當中的血管清道夫EPA更高效增強血液循環，不用再擔心老人家、上班族平日因少郁動身腳僵硬的情況，一家大小都適用，放在家中更安心！

BLACKMORES - 無腥味深海魚油膠囊 400粒 (原價：$539)

優惠價：$140（最多可用4,200積分，抵消 $42 現金）

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2. BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒

乾燥天氣下眼睛容易變得疲勞，甚至乾澀，特別是長期使用隱形眼鏡或對電腦的人士！選用高品質天然北歐野生山桑子精華，花青素含量比藍莓多出四倍有多，強效維持眼部微血管健康，保持視力敏銳清晰，亦改善眼睛疲勞乾澀，幾時雙目都咁有神「睛」靈！

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒 (原價：$229)

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3. BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒

BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒

患有關節疼痛的人士，在秋冬寒冷的氣溫下，肌肉與血管都會漸漸收縮，無疑會引起更劇烈的痛楚，對本來行動困難長輩來說更是雪上加霜！這款健骨素含有葡萄糖胺、錳和硼，能幫助慢慢舒緩關節痛楚和改善關節僵硬。同時亦減輕骨關節炎的症狀，保持關節的靈活性和健康，自由走動痛楚自然不再！

BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒 (原價：$480)

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4. BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

秋冬季相信女士最關心的莫過於「面色暗啞」的問題，有時候好像怎樣搽美白產品都沒有效果，想要美白更要由內到外！這款內服美白精華有助皮膚細胞修復，建立皮膚屏障，同時抗糖化及提亮膚色，祛痘縮毛孔，更不會有不耐受狀況出現，做到真正健康美白效果。

BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒 (原價：$330)

優惠價：$78（最多可用2,300積分，抵消 $23 現金）

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5. BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒

BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒

上班受壓力過多無所釋懷？ 這款減壓維他命B群幫到你！含高劑量維他命B雜、礦物質及天然草本，經臨床實證連續服用12星期，對改善工作壓力及個人抗壓力有顯著效果，紓緩焦慮不安及神經緊張，同時有效舒緩壓力、提升專注力及幫助入眠，為身體增加能量及恢復精力，展開每個動力新一天。

BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒 (原價：$468)

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