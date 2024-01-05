Netflix推薦2024|1月份必睇影集:京城怪物2上映 湯告魯斯經典下架

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】近年串流平台娛樂成大熱，不論你鍾情心理驚悚、奇幻、懸疑、愛情，Netflix上都有對應的電影、影集或美／韓／日／陸劇片單，不難發現Netflix 成為不少人的居家必備良物。雖然Netflix上應有盡有，上映新影集同時亦有不少好戲好劇下架，《01女生》就集齊了以下Netflix 1月必睇推薦！



Netflix1月影集推薦 2024：1.《京城怪物》第二季

喜愛驚悚劇情的話，《京城怪物》就是你的首選！《京城怪物》耗資700億韓元（約41億港幣）打造，由朴敘俊、韓韶禧主演，劇情講述1945年京城某間醫院出現許多怪物，為了解真相而前住醫院調查。去年推出第一季已引起極大回響，第二季將在1月4日上映，相信會再進一步解釋怪物的起源！

Netflix1月影集推薦 2024：1.《京城怪物》第二季（Netflix）

Netflix1月影集推薦 2024：2. 《孫家兄弟》

有看過金像影后楊紫瓊（Michelle）演出的《尚氣與十環傳奇》、《媽的多重宇宙》，都會被她流暢動作姿態所折服！想再欣賞楊紫瓊的英姿，1月4日會上映由楊紫瓊、錢裕揚、李松璞（Sam Song Li）等人主演的美國黑色幽默動作喜劇電視劇。劇情講述扮演台灣黑道的錢裕揚，為了避風頭，跑到洛杉磯投靠早已移民的弟弟家中，而久別重逢的兄弟、母子則是劇情重點。

Netflix1月影集推薦 2024：2. 《孫家兄弟》（《孫家兄弟》劇照）

Netflix1月影集推薦 2024：3. 《壯志凌雲》（Top Gun）

無論是喜愛飛行或是湯告魯斯（Thomas Cruise Mapother IV）的忠粉，都一定有欣賞過 《壯志凌雲》（Top Gun）。這套擁有大量飛行訓練、危險動作的經典電影，由1986年一直大受歡迎，在影史上亦有居足輕重的地位。想欣賞4K畫質，觀賞實際開火交戰、飛行鏡頭的話，大家要把握在1月14日Netflix下架前觀賞！

Netflix1月影集推薦 2024：3. 《壯志凌雲》（Top Gun）

Netflix1月影集推薦 2024：4. 《航站情緣》（The Terminal）

想要一套溫暖人心的電影，大家就要把握在1月14日Netflix下架前觀賞這套促淚經典之一《航站情緣》（The Terminal）。劇情以外號「Sir Alfred」的伊朗難民真實經歷取材改編而成，講述主角前往美國途中家鄉發生政變，政府被推翻，所持證件不被美國入境當局承認，被拒絕入境卻又不能回國，被迫滯留甘迺迪國際機場，滯留期間幫助機場裡的人並與他們建立友誼。

Netflix1月影集推薦 2024：4. 《航站情緣》（The Terminal）（《航站情緣》劇照）

Netflix1月影集推薦 2024：5.《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》

鐘情恐怖漫畫的話，應該對伊藤潤二並不陌生，危險的富江、怪異的雙一等將將在1月19日化作動畫全球上線。而《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》當中集結了多個人氣短集作品：『怪異六兄妹 降靈會』、『人頭氣球』、『富江：照片』，光怪陸離、令人回味，完全正中恐怖迷的下懷！

Netflix1月影集推薦 2024：5.《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》（《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》劇照）

Netflix1月影集推薦 2024：6.《機智牢房生活》

深受網民追捧的韓國tvN連續劇，以監獄為劇情環境藍本，通過犯人、監獄管教、家屬等引導劇情，輕鬆展現各演員的背後故事以及獨特個性。除了輕鬆歡快劇情備受力捧，更因為角色選角十分吸睛，劉在明、李到晛等配角現在更熬出頭，成為大熱男一。想重溫這部溫馨小品則要把握在1月22日，Netflix下架前觀賞！

Netflix1月影集推薦 2024：6.《機智牢房生活》（《機智牢房生活》）

Netflix1月影集推薦 2024：7. 《大力女子都奉順》

近年漫畫改編的真人戲劇成為趨勢，而《大力女子都奉順》改編自同名漫畫，劇情結合幻想、喜劇、動作等元素，首播收視率更創下JTBC電視台的劇集首播第一高收視，高達3.829%！想體會小品喜劇的話，1月尾就可以欣賞到這套人氣之作！

Netflix1月影集推薦 2024：7. 《大力女子都奉順》（《大力女子都奉順》劇照）

Netflix1月影集推薦 2024：8. 《以你的名字呼喚我》（Call me by your name）

提起同性戀電影，《以你的名字呼喚我》（Call me by your name）絕對佔一之地，不過這套經典將在1月31日暫別Netflix。劇情沒有過於誇張、激烈的場口，反而將重點放回愛情，以唯美、留白的手法側重於雙方的情愫與關係進展，電影主角之一更有顏值擔當的「甜茶」（Timothée Chalamet）；視覺上可謂大飽眼福。