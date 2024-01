Netflix推薦2024|1月份必睇影集:京城怪物2上映 湯告魯斯經典下架

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】近年串流平台娛樂成大熱,不論你鍾情心理驚悚、奇幻、懸疑、愛情,Netflix上都有對應的電影、影集或美/韓/日/陸劇片單,不難發現Netflix 成為不少人的居家必備良物。雖然Netflix上應有盡有,上映新影集同時亦有不少好戲好劇下架,《01女生》就集齊了以下Netflix 1月必睇推薦!



Netflix1月影集推薦 2024:1.《京城怪物》第二季

喜愛驚悚劇情的話,《京城怪物》就是你的首選!《京城怪物》耗資700億韓元(約41億港幣)打造,由朴敘俊、韓韶禧主演,劇情講述1945年京城某間醫院出現許多怪物,為了解真相而前住醫院調查。去年推出第一季已引起極大回響,第二季將在1月4日上映,相信會再進一步解釋怪物的起源!

Netflix1月影集推薦 2024:2. 《孫家兄弟》

有看過金像影后楊紫瓊(Michelle)演出的《尚氣與十環傳奇》、《媽的多重宇宙》,都會被她流暢動作姿態所折服!想再欣賞楊紫瓊的英姿,1月4日會上映由楊紫瓊、錢裕揚、李松璞(Sam Song Li)等人主演的美國黑色幽默動作喜劇電視劇。劇情講述扮演台灣黑道的錢裕揚,為了避風頭,跑到洛杉磯投靠早已移民的弟弟家中,而久別重逢的兄弟、母子則是劇情重點。

Netflix1月影集推薦 2024:2. 《孫家兄弟》(《孫家兄弟》劇照)

Netflix1月影集推薦 2024:3. 《壯志凌雲》(Top Gun)

無論是喜愛飛行或是湯告魯斯(Thomas Cruise Mapother IV)的忠粉,都一定有欣賞過 《壯志凌雲》(Top Gun)。這套擁有大量飛行訓練、危險動作的經典電影,由1986年一直大受歡迎,在影史上亦有居足輕重的地位。想欣賞4K畫質,觀賞實際開火交戰、飛行鏡頭的話,大家要把握在1月14日Netflix下架前觀賞!

Netflix1月影集推薦 2024:4. 《航站情緣》(The Terminal)

想要一套溫暖人心的電影,大家就要把握在1月14日Netflix下架前觀賞這套促淚經典之一《航站情緣》(The Terminal)。劇情以外號「Sir Alfred」的伊朗難民真實經歷取材改編而成,講述主角前往美國途中家鄉發生政變,政府被推翻,所持證件不被美國入境當局承認,被拒絕入境卻又不能回國,被迫滯留甘迺迪國際機場,滯留期間幫助機場裡的人並與他們建立友誼。

Netflix1月影集推薦 2024:4. 《航站情緣》(The Terminal)(《航站情緣》劇照)

Netflix1月影集推薦 2024:5.《伊藤潤二狂熱:日本恐怖故事》

鐘情恐怖漫畫的話,應該對伊藤潤二並不陌生,危險的富江、怪異的雙一等將將在1月19日化作動畫全球上線。而《伊藤潤二狂熱:日本恐怖故事》當中集結了多個人氣短集作品:『怪異六兄妹 降靈會』、『人頭氣球』、『富江:照片』,光怪陸離、令人回味,完全正中恐怖迷的下懷!

Netflix1月影集推薦 2024:5.《伊藤潤二狂熱:日本恐怖故事》(《伊藤潤二狂熱:日本恐怖故事》劇照)

Netflix1月影集推薦 2024:6.《機智牢房生活》

深受網民追捧的韓國tvN連續劇,以監獄為劇情環境藍本,通過犯人、監獄管教、家屬等引導劇情,輕鬆展現各演員的背後故事以及獨特個性。除了輕鬆歡快劇情備受力捧,更因為角色選角十分吸睛,劉在明、李到晛等配角現在更熬出頭,成為大熱男一。想重溫這部溫馨小品則要把握在1月22日,Netflix下架前觀賞!

Netflix1月影集推薦 2024:6.《機智牢房生活》(《機智牢房生活》)

Netflix1月影集推薦 2024:7. 《大力女子都奉順》

近年漫畫改編的真人戲劇成為趨勢,而《大力女子都奉順》改編自同名漫畫,劇情結合幻想、喜劇、動作等元素,首播收視率更創下JTBC電視台的劇集首播第一高收視,高達3.829%!想體會小品喜劇的話,1月尾就可以欣賞到這套人氣之作!

Netflix1月影集推薦 2024:7. 《大力女子都奉順》(《大力女子都奉順》劇照)

Netflix1月影集推薦 2024:8. 《以你的名字呼喚我》(Call me by your name)

提起同性戀電影,《以你的名字呼喚我》(Call me by your name)絕對佔一之地,不過這套經典將在1月31日暫別Netflix。劇情沒有過於誇張、激烈的場口,反而將重點放回愛情,以唯美、留白的手法側重於雙方的情愫與關係進展,電影主角之一更有顏值擔當的「甜茶」(Timothée Chalamet);視覺上可謂大飽眼福。