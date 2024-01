情人節禮物2024｜$68起實用推薦：送男友女友都適合、自製最甜蜜

【情人節2024|情人節禮物】一年一度的放閃大日子即將來到了,除了要計畫好當日的行程外,一份貼心又實用的禮物,定必能讓氣氛再度升溫!每年都為情人節苦思要送甚麼,才能表達你/妳的心意的話,不妨可以參考以下的情人節禮物清單,為大家集合了適合送給女朋友或男朋友的禮物提案,無論你的預算是多少,都能從中選出最窩心的情人節禮物!



情人節禮物2024女朋友篇

情人節禮物女朋友2024|NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 HK$260

唇膏可說是最不易出錯的選擇,NARS 全新推出Powermatte玩魅啞緻唇膏筆,蘊含獨家新世代啞緻霧面配方,透過唇膏筆設計呈現,輕易順滑勾勒出色啞緻美唇。唇膏筆鎖色持久12 小時,賦予雙唇無可比擬的濃郁色澤及舒適妝效。擔心買錯色的話,推薦選擇#182楓葉紅棕色和#888乾燥玫瑰色,都是很適合浪漫冬季的色調。

情人節禮物女朋友2024|NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 HK$260(品牌提供)

情人節禮物女朋友2024|Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,250

Swarovski的Infinity 項鏈,是以兩枚分別象徵「愛」及「無盡」的裝飾相互交織而成,設計本身就已是浪漫至極。項鏈當中代表著「愛」的墜飾以白色Swarovski水晶心呈現,而「無盡」的符號裝飾則鍍上了玫瑰金色,可代表著您長相廝守的承諾,亦是送給特別的她最佳禮物。

情人節禮物女朋友2024|Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,250(Swarovski官網)

情人節禮物女朋友2024|YSL 絶色時尚啞緻唇膏 HK$390

YSL 今年亦全新推出了6款炫目色調的絶色時尚啞緻唇膏,靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品,取其中最具代表性的高訂作品上的絲絨布料,創作出半啞緻妝效的唇膏。唇膏蘊含品牌標誌性的輕盈滑貼配方中蘊含滋潤成分,為雙唇提供一整天無重舒適,輕輕一抹即有透薄啞緻又飽滿的唇色。如果不知道怎樣入手的話,可以選擇品牌皇牌年度色調N°2024 炭焙紅茶,帶有橙紅色的N°38 玫瑰冰茶,都是較不挑膚色的顏色。

情人節禮物女朋友2024|YSL 絶色時尚啞緻唇膏 HK$390(YSL)

情人節禮物女朋友2024|Tory Burch 香氛精油 ESSENCE OF ROSE 14ml HK$480

Tory Burch 的全新香氛精油系列,採用精緻的滴管瓶設計,讓大家在使用時精準地塗抹在手腕位置,以得到持續一整天的香氛效果。系列共推三款,分別是ESSENCE OF ROSE、ESSENCE OF VETIVER和ESSENCE OF SANDALWOOD,其中持香度極高的玫瑰香的香氛精油,很適合作為代替鮮花的情人節禮物,為特別的她送上最陶醉的香氛禮物。

情人節禮物女朋友2024|Serge Lutens Lorpheline 10th Anniversary Limited Edition HK$1,180

Serge Lutens的香水,一直都備受女生們喜歡,其中L’orpheline更是 Collection noire 黑色禮服系列中的人氣香水,早前推出了十周年限定版,香水印了上被木偶師操控著的芭蕾舞者﹐帶有著神秘的感覺,是很值得收藏的香水。。香水主要香調的是黑胡椒、乾木及焚香,給予一種優雅、柔和又空靈的感覺﹐是一款很獨特的香水。

情人節禮物女朋友2024|Serge Lutens Lorpheline 10th Anniversary Limited Edition HK$1,180(品牌提供)

情人節禮物2024男朋友篇

情人節禮物男朋友2024|MUJI 自製心形朱古力蛋糕 HK$68

自製的甜品禮物定必是窩心和甜蜜,MUJI有推出不同甜品材料包,其中自製心形朱古力蛋糕,不論是外型還是口味都十分適合作為情人節禮物!這款心形朱古力蛋糕材料包,就包括了蛋糕所需的材料、紙製焗模、包裝袋連飾帶,非常齊全!

情人節禮物男朋友2024|MUJI 自製心形朱古力蛋糕 HK$68(MUJI)

情人節禮物男朋友2024|Marshall 馬歇爾 EMBERTON II 便攜藍牙喇叭 HK$1,499

送上實用的音響都是很不錯的選擇,Marshall的EMBERTON II 便攜藍牙喇叭,更是高性價比!這款藍牙喇叭採用經典MARSHALL設計,且是便攜式及防水防塵,配備約30小時無線續航,加上品牌的音質保證,是一個很好的禮物選擇。

情人節禮物男朋友2024|Marshall 馬歇爾 EMBERTON II 便攜藍牙喇叭 HK$1,499(Marshall )

情人節禮物男朋友2024|Leonor Greyl 全效活髮養護精華 50ml HK$990

可以為喜歡做不同髮型的男朋友,送上Leonor Greyl的全效活髮養護精華,產品蘊含 99%天然成分,全方位照顧各種髮質及頭皮狀況,為所有頭髮帶來密度、活力和光澤。此外,精華更添加了綠茶及迷迭香萃取有助對抗環境污染,平衡及淨化頭皮,長效保持頭皮健康。

情人節禮物男朋友2024|Leonor Greyl 全效活髮養護精華 50ml HK$990(品牌提供)

情人節禮物男朋友2024|The North Face x CLOT AURORA SNOW JACKET HK $4,998

如果今年有與男朋友有計畫去滑雪或較寒冷的國家旅行的話,為他送上The North Face 聯乘街頭潮流品牌CLOT推出的極光印花滑雪外套。外套飾上了極光色彩和宇宙星空的印花圖案,色彩豐富又獨特,而且採用DRYVENT三重防水硬殼技術加持,自如應對嚴苛和寒冷環境下的各種挑戰。

情人節禮物男朋友2024|The North Face x CLOT AURORA SNOW JACKET HK $4,998(品牌提供)

情人節禮物男朋友2024|Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸 HK$2599

為型格愛打扮的男朋友,可以送上Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸。系列產品從1944年二戰時期的細緻、簡約且優雅服裝元素中汲取靈感,再以致敬 Levi’s®經典款式和洗水工藝為基礎所推出,外套採用闊身版型剪裁,再以專為BEAMS所獨家研發16oz厚身的「橙線布邊牛仔布」製作而成,結合雙方品牌商標的雙色橙紅標,打造出型格易襯的牛仔褸。