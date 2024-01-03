情人節禮物2024｜$68起實用推薦：送男友女友都適合、自製最甜蜜

【情人節2024｜情人節禮物】一年一度的放閃大日子即將來到了，除了要計畫好當日的行程外，一份貼心又實用的禮物，定必能讓氣氛再度升溫！每年都為情人節苦思要送甚麼，才能表達你/妳的心意的話，不妨可以參考以下的情人節禮物清單，為大家集合了適合送給女朋友或男朋友的禮物提案，無論你的預算是多少，都能從中選出最窩心的情人節禮物！



情人節禮物2024女朋友篇

情人節禮物女朋友2024｜NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 HK$260

唇膏可說是最不易出錯的選擇，NARS 全新推出Powermatte玩魅啞緻唇膏筆，蘊含獨家新世代啞緻霧面配方，透過唇膏筆設計呈現，輕易順滑勾勒出色啞緻美唇。唇膏筆鎖色持久12 小時，賦予雙唇無可比擬的濃郁色澤及舒適妝效。擔心買錯色的話，推薦選擇#182楓葉紅棕色和#888乾燥玫瑰色，都是很適合浪漫冬季的色調。

情人節禮物女朋友2024｜NARS Powermatte玩魅啞緻唇膏筆 HK$260（品牌提供）

情人節禮物女朋友2024｜Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,250

Swarovski的Infinity 項鏈，是以兩枚分別象徵「愛」及「無盡」的裝飾相互交織而成，設計本身就已是浪漫至極。項鏈當中代表著「愛」的墜飾以白色Swarovski水晶心呈現，而「無盡」的符號裝飾則鍍上了玫瑰金色，可代表著您長相廝守的承諾，亦是送給特別的她最佳禮物。

情人節禮物女朋友2024｜Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,250（Swarovski官網）

情人節禮物女朋友2024｜YSL 絶色時尚啞緻唇膏 HK$390

YSL 今年亦全新推出了6款炫目色調的絶色時尚啞緻唇膏，靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品，取其中最具代表性的高訂作品上的絲絨布料，創作出半啞緻妝效的唇膏。唇膏蘊含品牌標誌性的輕盈滑貼配方中蘊含滋潤成分，為雙唇提供一整天無重舒適，輕輕一抹即有透薄啞緻又飽滿的唇色。如果不知道怎樣入手的話，可以選擇品牌皇牌年度色調N°2024 炭焙紅茶，帶有橙紅色的N°38 玫瑰冰茶，都是較不挑膚色的顏色。

情人節禮物女朋友2024｜YSL 絶色時尚啞緻唇膏 HK$390（YSL）

情人節禮物女朋友2024｜Tory Burch 香氛精油 ESSENCE OF ROSE 14ml HK$480

Tory Burch 的全新香氛精油系列，採用精緻的滴管瓶設計，讓大家在使用時精準地塗抹在手腕位置，以得到持續一整天的香氛效果。系列共推三款，分別是ESSENCE OF ROSE、ESSENCE OF VETIVER和ESSENCE OF SANDALWOOD，其中持香度極高的玫瑰香的香氛精油，很適合作為代替鮮花的情人節禮物，為特別的她送上最陶醉的香氛禮物。

情人節禮物女朋友2024｜Serge Lutens Lorpheline 10th Anniversary Limited Edition HK$1,180

Serge Lutens的香水，一直都備受女生們喜歡，其中L’orpheline更是 Collection noire 黑色禮服系列中的人氣香水，早前推出了十周年限定版，香水印了上被木偶師操控著的芭蕾舞者﹐帶有著神秘的感覺，是很值得收藏的香水。。香水主要香調的是黑胡椒、乾木及焚香，給予一種優雅、柔和又空靈的感覺﹐是一款很獨特的香水。

情人節禮物女朋友2024｜Serge Lutens Lorpheline 10th Anniversary Limited Edition HK$1,180（品牌提供）

情人節禮物2024男朋友篇

情人節禮物男朋友2024｜MUJI 自製心形朱古力蛋糕 HK$68

自製的甜品禮物定必是窩心和甜蜜，MUJI有推出不同甜品材料包，其中自製心形朱古力蛋糕，不論是外型還是口味都十分適合作為情人節禮物！這款心形朱古力蛋糕材料包，就包括了蛋糕所需的材料、紙製焗模、包裝袋連飾帶，非常齊全！

情人節禮物男朋友2024｜MUJI 自製心形朱古力蛋糕 HK$68（MUJI）

情人節禮物男朋友2024｜Marshall 馬歇爾 EMBERTON II 便攜藍牙喇叭 HK$1,499

送上實用的音響都是很不錯的選擇，Marshall的EMBERTON II 便攜藍牙喇叭，更是高性價比！這款藍牙喇叭採用經典MARSHALL設計，且是便攜式及防水防塵，配備約30小時無線續航，加上品牌的音質保證，是一個很好的禮物選擇。

情人節禮物男朋友2024｜Marshall 馬歇爾 EMBERTON II 便攜藍牙喇叭 HK$1,499（Marshall ）

情人節禮物男朋友2024｜Leonor Greyl 全效活髮養護精華 50ml HK$990

可以為喜歡做不同髮型的男朋友，送上Leonor Greyl的全效活髮養護精華，產品蘊含 99%天然成分，全方位照顧各種髮質及頭皮狀況，為所有頭髮帶來密度、活力和光澤。此外，精華更添加了綠茶及迷迭香萃取有助對抗環境污染，平衡及淨化頭皮，長效保持頭皮健康。

情人節禮物男朋友2024｜Leonor Greyl 全效活髮養護精華 50ml HK$990（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024｜The North Face x CLOT AURORA SNOW JACKET HK $4,998

如果今年有與男朋友有計畫去滑雪或較寒冷的國家旅行的話，為他送上The North Face 聯乘街頭潮流品牌CLOT推出的極光印花滑雪外套。外套飾上了極光色彩和宇宙星空的印花圖案，色彩豐富又獨特，而且採用DRYVENT三重防水硬殼技術加持，自如應對嚴苛和寒冷環境下的各種挑戰。

情人節禮物男朋友2024｜The North Face x CLOT AURORA SNOW JACKET HK $4,998（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024｜Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸 HK$2599

為型格愛打扮的男朋友，可以送上Levi’s®X BEAMS 超級拉闊聯乘系列 Type I牛仔褸。系列產品從1944年二戰時期的細緻、簡約且優雅服裝元素中汲取靈感，再以致敬 Levi’s®經典款式和洗水工藝為基礎所推出，外套採用闊身版型剪裁，再以專為BEAMS所獨家研發16oz厚身的「橙線布邊牛仔布」製作而成，結合雙方品牌商標的雙色橙紅標，打造出型格易襯的牛仔褸。