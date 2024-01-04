情人節禮物2024｜Bottega Veneta早春手袋　浪漫花卉點綴整體造型

【情人節禮物推薦2024/Bottega Veneta手袋】情人節將至，除了要準備好情人節大餐、情侶慶祝活動，加上精心準備的禮物更是完滿！來到新一年，Bottega Veneta（BV）除了推出新手袋外形，更將青春氣息注入配色，以高品質的皮革編織打造出春天、活力的感覺。



2024早春系列中最為標誌性，絕對是創意總監Matthieu Blazy 將品牌標誌性的Intrecciato編織元素發揮得淋漓盡致，彰顯Bottega Veneta 的經典傳承、極致工藝的追求。

Bottega Veneta早春手袋2024：1. Cassette Baguette Pochette HK$15,900

作為BV人氣入門之選的Cassette Baguette Pochette，扁平長方的外形，早春系列換上黑色袋身配色，再加上浪漫的雛菊圖案作點綴，活潑又可愛。

Bottega Veneta早春手袋2024：1. Cassette Baguette Pochette HK$15,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta早春手袋2024：2. Mini Wallace HK$15,900

Mini Wallace 以方正包型加上腋下包的外形，實用又可愛，今季新推出的瑪瑙灰及岩漿色都十分易搭，配以可調節長短的手柄，輕鬆展現一袋多種風格，不論上班或約會聚餐都可以。

Bottega Veneta早春手袋2024：2. Mini Wallace HK$15,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta早春手袋2024：3. Small Cassette Cross-Body Bucket HK$16,900

喜歡水桶袋形的女生，這款換上雛菊圖案的Small Cassette Cross-Body Bucket ，為BV經典的編織元素添上活力感，絕對能成為你造型之中的點睛之筆！

Bottega Veneta早春手袋2024：3. Small Cassette Cross-Body Bucket HK$16,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta早春手袋2024：4. Mini Jodie HK$18,900

Jodie 手袋去年推出，以柔軟的皮革鞣製而成，引來不少迴響。來到早春季節，創意總監 Matthieu Blazy 保留一貫的扭結元素，以皮革印染技術打造出酷似針織服飾、袖口貌樣的Jodie，令經典的皮革編織變得更具有趣味性。

Bottega Veneta早春手袋2024：4. Mini Jodie HK$18,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta早春手袋2024：5. Small Loop Camera Bag HK$21,900

追求大容量的話，Small Loop Camera Bag就可以滿足你所需，今季換上的新配色：柔和的瑪瑙灰配以冰河色，打造出和諧又柔美感覺。

Bottega Veneta早春手袋2024：5. Small Loop Camera Bag HK$21,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta早春手袋2024：6. Small Andiamo HK$33,200

想要一個正式感較強烈的手袋，手提包外形、四正的Small Andiamo將是個不錯之選。擔心雛菊圖案過於青春，精緻的小羊皮加上清新的格盤配色，金屬扭結點綴出雅致時尚感。

Bottega Veneta早春手袋2024：6. Small Andiamo HK$33,200（Bottega Veneta）

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