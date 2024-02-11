情人節禮物男朋友2024｜$78起實用禮物推介：洗車神器、電競好物

情人節禮物男朋友2024｜各位女生們，準備好情人節禮物與情人節驚喜嗎？準備踏入浪漫滿分的2月，代表情人節的步伐亦日漸步近，還在煩惱送什麼給男友嗎？送什麼禮物給男朋友最有心思呢？還在考慮送禮好物的話，不妨參考一句說話：「交往長度決定送的禮物」，想要給予實用又甜蜜的情人節驚喜，一同看看以下的情人節男朋友禮物提案！



情人節禮物男朋友2024：MG1 增壓滅污槍 HK$629

相信對不少男士而言，汽車愛駕絕對是他們的共同話題，要維持愛驅的保養與整潔，除了百忙之中抽空前往車房外，Future Lab. 未來實驗室新推出的 MG1 增壓滅污槍，功效媲美專業洗車場強勁水壓。輕巧槍身只有1.3kg 以及3種模式選擇：高壓、扇形及泡沫清洗模式，最少只需一瓶1,250毫升的樽裝水就可以擊退各種程度的難纏污垢，更能減輕手臂負擔；輕鬆實現洗車不求人！

情人節禮物男朋友2024：MG1 增壓滅污槍 HK$629（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：Asaya「泰式紓緩按摩」療程 HK$1,880+ 10%服務費

按摩絕對是個貼心之選，能夠針對個人疼痛和炎症，驅除疲勞、調和身心。位於香港瑰麗酒店中的Asaya，透過另類療法和體驗等打造綜合康體概念，這款「泰式紓緩按摩」療程，運用傳統泰式按摩手法加上具治療功效的溫熱草藥球，能夠讓另一半徹底放鬆身心，猶如置身泰國鄉郊般寧靜愜意。

想將體驗升級的話，現於 Asaya 預訂雙人 60 分鐘療程，即可以港幣 1,000 元升級至位於 Asaya 7 樓的 Spa Duet Suite 套房內享用療程。 Spa Duet Suite 中設施齊備，空間寬敞，更有私密感。升級後更能享受額外 30 分鐘水療設施、1小時香氛花瓣浴以及享用冰凍香檳，體驗專屬二人的極致溫馨時光。

情人節男朋友禮物2024：Mercury M2 Stealth Black HK$628

對於大部分男生而言，電玩遊戲絕對是心頭好！不知道應該入手什麼遊戲才能合他所需的話，不如幫他升級遊戲裝備！GravaStar 推出的無線電玩滑鼠，獨特的設計美學與實用性人體工學完美融合，玩再久亦不感悶熱與手痛。

情人節男朋友禮物2024：Mercury M2 Stealth Black HK$628（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024： K by Dolce&Gabbana EDT 男士香氛 100ml HK$930

若想尋找一款情侶對香的話，Dolce&Gabbana Beauty 新推出的國王與女皇香氛就再也合適不過，將強強相遇激發得極致。若想送予男友驚喜的話，單獨送上這款K by Dolce&Gabbana EDT 亦不錯，以西西里檸檬與血橙作前調，再以辛香辣椒配以薰衣草與岩蘭草，交織出既熱情又溫暖的陽剛氣息。

情人節男朋友禮物2024： K by Dolce&Gabbana EDT 男士香氛 100ml HK$930（品牌提供）

情人節男朋友禮物2024：WD_BLACK PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 2 TB HK$2399

PS5 並不是只單純男生的玩意，當中的雙人遊戲更能使彼此的感情升溫，亦可以共同度過美好時光。遊戲眾多，單靠遊戲主機的內存又可能不夠分，不想每次等待重新下載、浪費時間的話，這款已取得 PlayStation®5 遊戲主機官方授權的 PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 。相容性合乎並有低溫運作的散熱片，一插即能瞬間擴充容量，以後亦可無憂安裝，享受流暢的遊戲體驗。

情人節男朋友禮物2024：WD_BLACK PS5® 遊戲主機專用 WD_BLACK SN850P NVMe™ SSD 2 TB HK$2399（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698

另一半熱愛潮流的話，不容錯過的是 Crocs 大膽創新的新品Classic Stomp Clog，不少時尚達人都有穿上，可謂今年必入單品之一！Classic Stomp Clog 採用誇張線條的55 毫米鞋底，厚實的鋸齒鞋，打造出重量級中性外觀同時提供輕盈與舒適感。

情人節禮物男朋友2024：CROCS UNISEX STOMP CLOG HK$698（CROCS）

情人節禮物男朋友2024：Samsonite URBAN PACKER 兩用背囊 HK$1,848

看不慣你的男友左塞右塞，褲兜常滿的樣子？只要送上一個容量大的背囊就可以解決問題！Samsonite 的Urban Packer兩用背囊，有多種尺寸可供選擇，獨特的EZ fold™背板更可以將背囊轉換為斜揹袋，可拆卸腰帶則可以作肩帶，不同需要：日常或旅行都照顧到！

情人節男朋友禮物2024：Alpha65 旅行快充頭(65W) HK$368起

旅行當中，除了行李喼外，旅行快充頭亦是一大重要要物。Alpha65 以可動式機械人為外型，每一隻 Alpha65 外殼上都印有獨特的數位識別符，彰顯其獨特的藝術價值。

機械人快充頭用上GaN 技術，能夠提供 65W 充電輸出，更配備三個充電孔（2 個 USB - C 和 1 個 USB - A）。發熱量少，可以同時支援多個裝置充電，更擁有過壓、過流、短路和過溫等保護，不論充電或作時尚擺設都十分合適。

情人節禮物男朋友2024：BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403

按此購買：Mr Porter

今年情人節正好碰上農曆初五，想乘機提升財運、聚財的話，送上銀包給男朋友就正好不過！BURBERRY這款薄身，偏長形的卡片套，對於不愛厚重的男生而言剛剛好，咖啡色的配色與圖樣並不會過於高調，而且啡色有助守財，令固有錢財增多。

情人節禮物男朋友2024：BURBERRY Leather-Trimmed Checked Coated-Canvas Zipped Cardholder HK$2,403（net-a-porter）

情人節男朋友禮物2024：Moncler Pour Homme EDP 男士香水 150ml HK$1,800

Moncler 這款融合了 Moncler 限定的獨特山林香調的香水，可謂細節重重，瓶身設有革命性的 LED 屏幕，透過藍牙連接智能手機的專屬應用程式，更可自訂香水瓶上的屏幕訊息，留下專屬對話或甜蜜言語。香氣以 Moncler 獨有的阿爾卑斯山綠意香調開啟前奏，搭配快樂鼠尾草活力十足的清香，完美展示出Moncler 精神。

情人節男朋友禮物2024：Moncler Pour Homme EDP 男士香水 150ml HK$1,800（Moncler）

情人節禮物男朋友2024：YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280

想表達你的愛意，隨時隨地陪伴對方的話，不妨以一對舒適、時尚的鞋履去了表心意。這次YING’nFLO 與KIBO的合作，以可持續的材質加上大膽前衛的用色與精美圖樣主題，展理時尚與活力，能夠令男朋友感受從視覺到觸感交融的盛宴。

情人節禮物男朋友2024：YING’nFLO x KIBO獨家聯名鞋款 HK$1,280（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 1TB HK$875

都市人拍照成習慣，特別男朋友經常幫女朋友們打卡、拍低甜蜜一刻，手機非常容易不夠容量，假如在重要關頭才不夠容量，未必能夠重拍或記低當刻。不想災難發生的話，可以於HKTVmall或指定零售商及經銷商購買SanDisk 推出的Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™！

Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 以金屬機身加上可旋轉接口設計，容量由64 GB、128 GB到 1 TB都有，更可以輕鬆切換USB Type-C及Type-A接口。隨插即用又輕巧，不論手機、電腦都可以用到，金屬製機身防跌耐用，文件、圖片在內亦無後顧之憂。

情人節禮物男朋友2024： SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C™ 1TB HK$875

情人節禮物男朋友2024：Stermidi殺菌除濕機 HK$489

「臭男人」絕對要不得！臭味主要根源在於霉味、噏味，有機會因為晾衣時，天氣潮濕、衣物難乾，空氣不流通等滋生細菌。想趕走臭味的話，除濕抗霉、殺菌除味的除濕機就能夠解決問題！

Stermidi殺菌除濕機機身輕巧，可以吸收320ML，擁有渦輪加理抽風摩打，加上奈米活氧技術，不論浴室、汽車、衣櫃內都可以用上，除濕又殺菌抗霉。

情人節禮物男朋友2024：Stermidi殺菌除濕機 HK$489（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘

誰說愛美是女生的專利？繁瑣的護理步驟與產品也許會令大意的男生們吃不消，不過男生亦需要適時護理，而Facial 護理一步到位，只需真人到場躺下就可以得到重新雕琢，方便又快捷。

Caudalie 最近新推出的緊緻抗皺護理，結合我們專利第3代新升級的白藜蘆醇提昇緊緻系列產品及Caudalift微電流緊膚技術，專門針對面部與頸部，做後立即見效！

情人節禮物男朋友2024：Caudalie Resveratrol-Lift提昇緊緻面部護理 HK$1,150/ 50分鐘（Caudalie）

情人節禮物男朋友2024：Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒 HK$888

剛一起不久的情侶，若然不到三個月，可以送些浪漫有心意的小禮物，若三個月則可以挑選美酒。想要一個有心思的美酒套裝的話， Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒則可以助你一臂，優雅的藍色禮盒當中含有匠心獨具的朱古力、中日風味揉合的特製瓶裝雞尾酒，以及享負盛譽的Ruinart玫瑰香檳375毫升，每份禮盒Zuma更精妙地加入了象徵好運的利是封，其中一封更隱藏著意外驚喜！

情人節禮物男朋友2024：Zuma x Ruinart 龍年賀年禮盒 HK$888（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780

髮型絕對是每位男士們的命根，他們每日都會花費不少心力與時間在造型、定型上。常言道「工卻善其事，必先利其器」，有強勁的造型工具配合，更能得心應手做出不同造型。

適逢龍年，Dyson以龍作為配色設計的靈感來源，打造出普魯士藍、托帕石橙紅和綠松石的限定組合，配合小巧而強勁的Dyson V9數碼摩打，以強勁氣流滿足不同髮型髮質需要，輕鬆塑造不同造型同時不傷髮。

情人節禮物男朋友2024：Dyson Supersonic ™ 風筒 限定版普魯士藍托帕石拼色 HK$3,780（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：「天饌」 湯包 HK$78起

情人節對於拍拖多年、老夫老妻而言，大部分的驚喜都已經送過，再大的驚喜亦抵不過真摯的陪伴與日常。在一起固然是最好的禮物，健康益生的補助更可以陪伴大家走更遠的路。除了營養補充品外，營養豐富的湯水亦是補身良品！

「天饌」明白到都市人生活急速，外賣、即食即煮的需要，故推出由米芝蓮一星餐廳──農圃飯店匠心主理，以無添加零防腐足料熬製，加上零下急凍技術完封鎖鮮的即食湯包。即食湯包一共有五款：包括補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯與祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，只需幾分鐘簡單加熱，OT、捱夜都可以享用到溫暖人心的味覺饗宴！

情人節禮物男朋友2024：「天饌」 湯包 HK$78起（品牌提供）

情人節禮物男朋友2024：HONOR Magic V2 HK$10,999

不少女生都會笑言自己的男朋友不懂得拍攝，而HONOR今年新推出的Magic V2，以各樣自家研發技術，打造出三攝像模組照像功能不輸頂級攝影手機、首部超薄厚度低於1cm的摺疊屏手機、機身重量大幅減輕，摺疊時有著和直板機幾乎相同的持握手感的摺疊屏神話，加上內摺式雙屏幕設計，男朋友單靠手機亦可以輕鬆影出美照！