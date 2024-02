情人節禮物女朋友2024｜$1000內入手！20大人氣浪漫心意禮物提案

【情人節女朋友禮物2024/情人節禮物2024 】情人節的步驟漸近,又是時候為自己的另一半準備情人節禮物與情人節驚喜!適逢今年情人節與新年的日子相近,想入手一份價格合宜,有心思又合乎女友需求的禮物,不妨參考以下的$1000的情人節女朋友送禮好物提案!



送上香氣產品給女生,可謂暖心又貼心。不單可以為另一半增添生活儀式感,每當她噴灑的時候就會勾起與你的點滴,而且送上的香味代表了你對她的既定形象或想法。而Dolce&Gabbana Beauty 新推出的這款Q by Dolce&Gabbana EDP,西西里檸檬與血橙加上紅櫻桃與雪松木,完美表達了女皇風采,十分合適送給強勢的女生!

情人節女朋友禮物2024:Dolce&Gabbana Beauty Q by Dolce&Gabbana EDP 女士香氛 50ml HK$985(Dolce&Gabbana Beauty)

女生們愛美,送予能夠留住青春的秘密武器就絕對不會出錯!特別自25歲開始,人體的膠原蛋白就會以每年1%速度流失,隨著膠原蛋白流失,皮膚中的水分和其他組織亦會流失,皮膚就會出現老化;令面上的問題亦隨之增加,例如出現皮膚鬆弛、下垂、出現皺紋等。

市面上有不少膠原蛋白補充品,而ASTALIFT 這款分子細、純度高的10000毫克純骨膠原美肌飲,易被吸收,而且桃子乳酪口味酸甜易入口,每晚一支即可以偷偷美白、抗氧化,令女朋友在不知不覺間變美。若然女朋友有飲用的習慣,大家更可以在 ASTALIFT官網以情人節折扣:買6盒送1盒,買12盒送2盒;買18盒送3盒大手買入!

還在考慮應該送上裝飾攞設或是香氣產品?小朋友才做選擇,只要送上顏值與香氣兼備的MCM 節日珍藏版香水,就一次過滿足所需。節日珍藏版香水用上Stark 背包為藍本,配上猩紅色和金色裝飾的設計,香味與原始經典版相同,詮釋出佳節歡樂、活潑的花木香!

早春乍暖還寒的天氣,日夜溫差大容易令皮膚吃不消,出現敏感、脫皮等問題。Aesop 以高效維他命 B、C作配方,打造出像蜂蜜般,輕盈而帶黏稠獨特質地的滋養凝露,能夠保濕並有效修護肌膚,同時不會為肌膚帶來負擔。

情人節女朋友禮物2024:Aesop B 三倍 C 肌膚調理凝露 HK$960(Aesop)

天氣乾燥,最怕皮膚痕癢、破皮!想要好好保護皮膚屏障,除了要做好保濕,洗澡亦可以用上沐浴油,令護理的每一步都呵護好肌膚。L'Occitane 這款杏仁沐浴油,既是沐浴油,亦是超級滋潤的沐浴泡沫,能夠溫和潔淨及為肌膚補充豐沛水份。使用前後都被滿滿的美味杏仁清香包裹,恍如置身杏樹果園,肌膚亦立即變得更柔軟。

工作繁忙、經常捱夜,除了會影響面色,更會令皮膚暗淡、衰老,而有抗老、修復成分的面膜則能夠改善情況!而fresh的限量版紅茶凝時煥活面霜,以新春茶萃圖案及祥雲圖騰作包裝點綴,加上富含A醇 (Retinol) 功效的紅茶多效抗老複合成分,新一年有助重拾年輕、緊緻肌膚。

女生當然愛穿搭手袋,追隨時尚同時亦要考慮家中的收容度,適逢新年大家都會大掃除,不妨乘機給予驚喜女朋友。LOG-ON 再次與以環保時尚理念為核心的韓國人氣手袋品牌 Pleatsmama合作,由2月1日至3月6日期間,提供兩大優惠,只需 HK$388即可換購價值HK$739到1,099的Pleatsmama手袋!

大家只需捐出任何舊袋(膠袋及紙袋除外),即可以低至$388換購韓國潮牌Pleatsmama指定款式百摺針織包,若然想要其他款式亦可以到指定6間LOG-ON分店(時代廣場、又一城、海港城、新城市廣場、太古城中心及Fashion Walk店),即可享七折換購Pleatsmama手袋優惠。

由化妝師Charlotte Semler及Arabella Preston 共同創立的英國品牌 Votary,主打天然植物油,能夠深層滋潤及保濕,不黏膩亦不會與化妝品打架,無論作為妝前護理或晚間護理亦同樣出色。這款護膚油更含有21種 Super Seed成份,齊集保濕、抗老、抗炎及抗敏於一身,特別適合敏感肌、初老女生使用。

對於愛拍照的女生而言,手機、相機的容量總是不夠用,想解決困擾的話,除了買新器材外,一個可以好好收納珍貴回憶的便攜式硬碟亦同樣可行。適逢龍年,Western Digital首次推出農曆新年限定版的WD My Passport® Ultra 便攜式硬碟,外形獨特:流線型金屬設計,耐用又時尚。更可以與USB-C™裝置無縫兼容,包括Windows® PC、Mac、手機等,最實用的是它的儲存容量高達2TB ,輕鬆容納海量照片、影像及文檔!

情人節女朋友禮物2024:Western Digital 龍年別注版WD My Passport® Ultra 便攜式硬碟 HK$749(品牌提供)

女朋友們注重外表,稍一出現細紋、毛孔粗大等問題就會愁眉深鎖,想令女朋友開心,Caudalie 這款皇牌的白藜蘆醇提昇緊緻精華就能幫上忙!這款精華天然無害,由高達 98%天然純素成分揉合而成,敏感肌膚、孕婦都可以放心使用。

精華當中更有革命性的全新純素膠原 I、葡萄藤白藜蘆醇等配方,經過真實用家實測,只需 1 日便可以促進 5 倍膠原蛋白自生力、2 倍透明質酸自生力,由表皮層至真皮層逐層激活自身抗皺力,滋潤皮膚同時重塑V 面!

情侶服飾、新年添裝又怎能少得牛仔褸?牛仔、丹寧單品絕對是衣櫃必備的單品,好襯又時尚。而為迎接農曆新年的來臨,Levi’s® 以旗下的Selvedge 及Made In Japan 日本製兩大高端牛仔系列為主題,推出一系列新品。

這款Levi’s®新年系列無領短身原色牛仔褸 來自 Levi’s® Made In Japan 日本製系列,今季更增添全新設計:日文字藍染旗幟、全新系列獨家皮牌等,將細節與工藝注入其中。牛仔褸當中更有龍年獨家設計皮牌,白色布邊,綴以入紅色、金色的新年色彩,為高級簡約的造型增添精緻感。

另一半熱愛潮流的話,不如送上不少時尚達人都有穿上的 Crocs 大膽創新的新品:Classic Stomp Clog。Classic Stomp Clog 可謂今年必入單品之一,採用誇張線條的55 毫米鞋底,以厚實的鋸齒鞋打造出重量級中性外觀,同時提供輕盈與舒適感。

眼部保養可謂每個女生看重的一環,稍一不慎就會顯老又盡露疲態,送予Clarins 皇牌的賦活精華眼霜就再也合適不過!

而適逢龍年,Clarins 除了將雙龍的福象注入產品,更推出優惠福袋,這款價值$1,536的賦活明眸福袋中含有20ml 的賦活精華眼霜 2 In 1以及新年驚喜禮品,讓女朋友滋養肌膚、改善黑眼圈,重煥耀眼光彩。

變美的方法成千上萬,從護膚品到保養品、外敷內服的都有。作為女生,除了要東塗西抹外,養生方法亦能改善皮膚問題,其實女生四季都可以利用湯水進補、滋潤身體。

不過工作繁忙,無法花時間煲湯的話,不妨入手定「天饌」以無添加零防腐足料熬製,加上零下急凍技術完封鎖鮮的即食湯包,只需放在冰箱,無需解凍,幾分鐘簡單加熱後就能享受到暖烘烘、米芝蓮一星*餐廳──農圃飯店足料熬製的養生湯。

擔心挑選的護膚產品不合女友膚質又或者未如女友心水?送上每日護理中必要的卸妝潔面產品,就不怕送錯禮!BOBBI BROWN 這款紓緩卸妝潔面油,質地水潤,能夠溫和溶解妝容及皮膚雜質,防水產品亦能輕鬆擊退。保濕同時深層調理及滋養肌膚,任何肌膚的女生都可以安心使用!

想一步到位護理與保養,Facial 護膚會是一個不錯的選擇!Bella Marie France(BMF)作為一站式美容塑身中心,推出原價高達港幣3,000元的醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」,以溫和且高效的非侵入性激光療程,激發骨膠原及彈力蛋白再生。

男朋友們不用擔心療程不合女友需要,最貼心的是這個設有逾十種療程可供選擇,包括有助改善虎紋的「內口腔激光緊緻」、重塑緊緻輪廓的「腮線提升」、重點改善眼部問題的「嫩眼」、利用鉺激光的專利打磨程式進行「改善粗糙膚質」療程以及「撫平皺紋」及「改善老化頸部」的療程,全方面照顧以及改善各種皮膚問題。

女朋友什麼都不缺?不妨送上精緻的香氣產品,以香味陪伴、點綴她的生活。RITUALS 這套新年套裝當中有齊淋浴泡沫、香氛蠟燭、洗手液以及潤手膏,全方位包裏她的生活。

情人節女朋友禮物2024:RITUALS THE LEGEND OF THE DRAGON Gift Set L HK$ 570(RITUALS)