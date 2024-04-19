已婚女性就業比例30年間升17%　高技術職業增　男女收入相差咁多

社會提倡性別平等發展，近日先有周凱旋基金會宣布撥捐6,000萬元，資助2025年應考香港中學文憑考試的女學生，另外政府新設立的「婦女事務專員」亦於4月上任，推動婦女事務發展。本港女性就業情況及教育程度上升，但男女收入差距仍在，即看最新數字！



根據統計處最新數字，2023年全港男性勞動人口參與率較女性多11個百分點，其中，曾結婚的男女勞動人口參與率分別為62.1%及41.2%。比較1993年至今，曾結婚的女性勞動人口參與率上升近17%，男性則下跌近23%。

收入方面，30年來的男性和女性每月就業收入中位數差額由1,500元至4,500元不等，近年呈上升趨勢，去年男性收入中位數較女性高3,600元，差額較10年前增600元。

從事較高技術職業，包括經理、專業人員及輔助專業人員的女性人數持續上升。去年較高技術職業的女性就業比例為42.9%，較2016年增11%，同期男性則稍增2%，達46.9%，兩者比例差距收窄。

而受過高等教育的就業人士收入差距方面，去年持專上教育程度的男性收入中位數為3.3萬元，較女性高3,900元。2016至2017年專上教育程度的男女收入中位數差距高達7,000元，相比之下，近兩年的差距為近10年間最低。