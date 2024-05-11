母親節家用公價2024｜家用呢個數多過一半港人！即幫你計要畀幾多

【母親節2024／家用公價】5月12日是一年一度的母親節，不少人會額外給予家用孝敬母親辛勞，但大家平日給予父母的家用究竟算多還是少呢？回答以下簡單問題就知道了！



網上討論區也有網民整合出「家用」計算表，每「中」一項便要「加錢」，看看你最終要交多少「家用」▼▼▼

根據永明金融2019年進行的調查，98%受訪退休父母都表示有收過「家用」，當中約73%說每月都會收到「家用」，而子女給予「家用」的金額中位數約6,000港元。調查又顯示，約67%受訪退休父母及73%受訪在職子女認為，「畀『家用』是『天經地義』」。

6,000元「家用」是什麼概念？以統計處各行業每月收入中位數作例，6,000元已相當於不少行業的約三分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？

《香港01》研數所2023亦曾就「家用」進行網上投票，獲207個有效回應，最多人表示每月「家用」金額為3,000元至6,000元，達43%；24%受訪者表示「家用」為6,000元至1萬元，更有15%受訪者指超過1萬元。

以上數據只供參考，是否給予「家用」屬個人選擇，亦沒有多與少之分，最重要是表達自己心意。