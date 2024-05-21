暴雨警告│放工注意！4區大機會落雨　今日邊區最大雨？有區黑雨級

天文台今早（21日）10時發出黃色暴雨警告信號，至下午2時50分紅雨警告生效，更一度預告考慮發黑雨警告，其後隨着天氣變化，雨勢減弱而於下午4時再改發黃雨，4時半取消所有暴雨警告信號。



紅雨來得快去得快，到底信號生效期間本港哪區雨量最高？至於放工時段哪些地區更高機會下雨，即看以下最新數據！



天文台今早（21日）10時發出黃雨警告信號，不減市民或遊客在尖沙咀一帶遊逛。（廖雁雄攝）

天文台下午3時50分更新預報，指影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，並於下午4時發出黃雨警告信號，取代紅雨警告， 至4時半取消。

天文台數據顯示，今日下午2時45分至3時45分，東區、觀塘、大埔最高雨量均達到50毫米，達到「紅雨」雨量標準。而離島區於今午1時45分至2時45分，最高雨量更達70毫米，即達到「黑雨標準」。

（天文台網頁圖片）

截至今午3時30分的雨量分布圖顯示，大嶼山大部份地區過去一天雨量均達140至200毫米，當中長沙、塘福一帶更達200至300毫米。

至於周二的放工時段，據天文台臨近雨量預測（下午4時30分之預測），今日下午5時港島南區、灣仔區仍有較大機會下雨，下午5時30分觀塘、西貢區較高機率降雨，至下午6時僅西貢部份地區較有機會降雨。