救生員短缺｜去年17個泳灘關閉逾3個月　泳池平均局部關閉106天

【巴黎奧運 / 何詩蓓 / 游泳】巴黎奧運港隊再創佳績，掀起全城體育狂熱，但市民即使有心做運動，也要面對康體設施及相關人手不足問題。社會近期關注救生員短缺情況，立法會秘書處最近一期《數據透視》顯示，2023年有多達21個泳灘曾需關閉，當中17個泳灘關閉時間長達3個月以上。此外，去年公眾泳池因救生員不足而須局部關閉平均日數，升至106日創新高。人手招聘方面，去年公務員及季節性救生員招聘達標率均創新低，有意見要求當局檢討相關職系架構，而康文署亦已調高季節性救生員月薪至2.1萬元以上。



數據顯示，2015年至2019年間，公眾泳灘及泳池年均吸引2,600萬人次使用；但使用人次於疫情期間（2020至2022年），因水上活動場地須間歇關閉而驟減；而隨着疫後復常，相關使用量已於2023年回升至1,930萬人次。

根據文件，康文署轄下約40個泳灘設有救生員服務，去年因人手問題而要一度關閉的泳灘數目多達21個，當中17個泳灘關閉時間更長達3個月以上。相比之下，2018年僅兩個泳灘因救生員人數不足而暫時關閉，反映近年泳灘暫停開放問題有所惡化。

文件指，2023年公眾泳池局部關閉的平均日數，升至約106日歷史新高，為2016年相應數字（36.3日）的約三倍。據康文署解釋，局部關閉使用率較低的設施，如跳水池及幼童池，有助減輕救生員超時工作負擔。

救生員人手方面，截至2024年4月，康文署共聘請約1,600名救生員，其中1,419名或86%按長期或公務員聘用條款受聘，其餘240名救生員則按非公務員合約條款受聘。而據文件所列數據顯示，近年康文署救生員職位招聘達標率（成功招聘人數與招聘目標比例）均持續下降，2023年公務員救生員招聘達標率僅27.2%，季節性救生員招聘達標率更低至10.3%。而署方已於最近一輪招聘中，提高季節性救生員月薪至21,455港元起。

文件又指，公務員救生員基本入職薪酬（19,535元），與本港工資中位數（19,800元）相若，然而其薪級表較短，只設3個增薪點，頂薪點（23,585元）亦因而較低。社會因此有意見要求當局，檢討公務員救生員職系架構。

文件提到，救生員短缺問題，迄今尚未對泳客安全構成明顯影響，雖然涉及公眾泳灘及泳池的拯救及援助個案數目在2023年回升至1075宗，但遇溺死亡人數在同年下跌至3宗。