香港家庭幸福指數6.06分遜疫情期　家庭收入愈高　幸福感跌得愈多

本港家庭幸福感持續下降，香港家庭福利會（家福會）調查顯示，2024年香港家庭幸福指數為6.06分，較疫情下2022年的6.1分微跌；而家庭幸福水平「較差」的受訪者比例亦升至新高，達到20%。調查亦發現，月入達3萬元或以上的較高入息家庭，幸福水平呈下跌趨勢，而貧富家庭的幸福指數差距則比之前收窄。



家福會調查顯示，2024年香港家庭幸福指數為6.06分，較疫情下2022年的6.1分微跌。（資料圖片）

調查於今年首季進行，研究團隊透過固網及手提電話，成功訪問2,014名18歲或以上、與家人同住的香港居民，並從六個範疇量度受訪者的家庭幸福指數，分別為家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會連繫、社會資源和生活平衡。分數範圍由0至10 分，7.5 分或以上為「良好」，6 至少於7.5 分為「一般」，5 至於6分為「偏低」，5 分以下則屬「較差」。

結果顯示，香港家庭幸福指數持續下跌，由2019年首次調查時的6.31分，跌至2022年疫辋期間的6.1分，至今年進一步下跌至6.06分，不過報告分析指今年跌幅並不明顯。而今年受訪者自評的主觀家庭幸福感則達7.61分，較2022年（7.52分）上升。

幸福指數「較差」受訪者佔比20%創新高

分析不同分數範圍的受訪者比例，2024年有近半受訪者的家庭幸福指數屬於「一般」水平，比例與上次調查相約。值得留意的是，分數屬「偏低」及「較差」水平的受訪者比例均持續上升，其中幸福指數「較差」、不足5分的受訪者佔比增至20%的新高。

「家庭健康」得分明顯下跌

詳細比較家庭幸福的6個範疇，疫後受訪者的「家庭資源」分數有顯著上升，表示他們的家庭收入及心理資本均有改善。然而，今次調查中「家庭健康」得分明顯下跌，即受訪者身體健康及精神健康得分均較疫情時低。

較高月入家庭幸福水平下跌

家庭入息愈高，家庭幸福指數也會愈高，因家庭收入本身就是計分項目之一，不過今年調查發現，較高月入家庭（3萬元或以上）的幸福水平，較前2次調查下跌，而貧富家庭的幸福指數差距比2022年收窄，但導致上述變化的原因有待進一步研究。

照顧者家庭幸福狀況低

研究團隊亦專門別探討家中有照顧者的家庭幸福狀況，調查中有39.1%受訪者家中有照顧者，當中自己或家人是獨自照顧者的比例達51.8%。結果顯示，家中有照顧者的家庭幸福指數為5.81分，遠較家中沒有照顧者的家庭（6.24分）低；而獨自照顧者分數（5.79 分），亦較家庭內有多於一位照顧者（5.83分）為低。

結果顯示，家中有照顧者的家庭幸福指數為 5.81分，遠較家中沒有照顧者的家庭（6.24分）低；而獨自照顧者分數（5.79 分），亦較家庭內有多於一位照顧者（5.83分）為低。（資料圖片）

家福會另推算，全港「年長獨自照顧者」估計達26萬，建議政府集中資源，針對這一群體的需要提供適切的服務；如利用大數據分析協助辨識及連繫隱閉及高危照顧者，並設立專責外展服務隊，主動接觸及協助尋找高危人士；此外亦需強化其家庭成員間協作，以「家庭照顧夥伴」的理念，推動家人彼此分工合作去處理照顧事宜。