美國大選2020｜特朗普、拜登網上前哨戰　搜尋量預視選舉結果？

【美國大選2020／拜登Joe Biden／特朗普Donald Trump／Google】美國總統大選投票日於當地時間11月3日舉行，焦點集中於現任總統特朗普能否代表共和黨成功連任，擊敗挑戰者民主黨候選人、前副總統拜登。選舉前夕，究竟美國網民諗緊乜？最希望搜尋什麼資料？以下分析投票前一日兩名候選人Google搜尋數據。

根據Google熱度香港時間11月3日下午5時半的數據，以兩名候選人的名字計算，特朗普於各洲份的搜尋熱度完勝拜登，搜尋熱度介乎50至最高70，而拜登則長時間介乎30至50之間，數據表現與民調顯示拜登領先不同。

各州份「特朗普」及「拜登」搜尋所佔比例▼▼▼

若按州份劃分，以特朗普和拜登二人名字的搜尋量計算，特朗普在各州搜尋量佔約三分二，拜登只佔三分一。

不過若以兩者搜尋熱度而言，部份州份拜登較高。在關鍵焦點州份賓夕凡尼亞州，拜登搜尋熱度為100，比特朗普的94高。

特朗普、拜登熱門相關搜尋字涉及內容▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

比較二人名字的相關搜尋字詞排名，拜登的競選巴士被特朗普支持包圍一事，分別是特朗普排第2和拜登的第3熱門相關字，不過其餘相關字則有明顯分別。

以特朗普為例，不少相關字詞與他出席造勢大會有關，包括提出稍後解僱白宮傳染病專家福奇、於會上跳舞等。至於民調數據、特朗普經濟政績等則排名較後。

拜登方面，美國女星Lady Gaga為他站台造勢，令她的名字成為拜登搜尋相關字前列。同一時間，也有不少人比較拜登和特朗普的政綱、政績，特別是二人槍械政策有何不同。

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