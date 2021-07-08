強積金6月人均賺呢個數！即睇邊種基金表現最好　6情況可提早提取

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-07-08 17:06

每月強積金人均回報▼▼▼

強積金顧問公司駿隆集團最新數據指出，2021年6月整體強積金市場出現屴虧蝕，截至6月30日，6月每人平均賺192元；2021年年初至今則賺13,265元。

至於哪種基金表現最好，以下圖表一一話你知▼▼▼

強積金2020年投資回報▼▼▼

另外，截至2020年12月底，強積金總資產值約11,400億元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元淨投資回報，2020年年度淨回報為11.7%；而自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

人均累算權益超過24萬元？

打工仔供強積金動輒數十年，究竟強積金回報是否真能應付退休所需？財經事務及庫務局指出，截至2020年11月30日約有4,459,000人參與強積金計劃，平均累算權益款額為24.6萬元，而整體的投資回報而言，自2000年12月成立至2020年11月，扣除收費及開支後，強積金年率化回報4.5%，高於同期1.8%通脹率。

提早提取強積金？

根據積金局，若有以下6種情況，可在65歲前提早提取累算權益，包括：