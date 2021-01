【Bitcoin 買賣入門】在美國量化寬鬆的政策壓力下,近日加密貨幣 Bitcoin 又再成為財經界焦點、一次又一次上試 4 萬美元的關口;投資機構紛紛唱好,ARK 機構女股神更稱 Bitcoin 總價值可於 5 年內升至 3 兆美元,引得一眾散戶新手也蠢蠢欲動。 如果現在想要入市試試 Bitcoin 的話,當然要做做功課,除了要了解一下 Bitcoin 究竟是甚麼,最多人想知的,相信是在哪裡可以買賣、又可以如何買賣。

***Bitcoin 投資價格可升可跌,入市前務必衡量自身風險承受能力,此文僅提供技術分析重點,並不含有投資建議***

甚麼是 Bitcoin?區塊鏈技術與加密貨幣基本認識

在股神巴菲特的一次訪問中提過「The important thing is to know what you know and know what you don’t know.」- 換言之,就是要對你投資的事物要有一定的了解。

故開始交易前,最好還是了解一下比特幣是甚麼、這種「加密貨幣」又是從何而來。當然,如果你已經大概知道比特幣是甚麼一回事,大可以跳到下一個關於如何在香港交易、買賣比特幣的部份。

Bitcoin 入門101:虛擬貨幣是沒有實體的,如果你還認為 Bitcoin 是圖中這個金燦燦的錢幣,建議你務必要閱讀這個入門解說。(圖 Forbes)

👇👇👇7 張圖讓你基本了解 Bitcoin 與背後的原理👇👇👇

交易 Bitcoin 前必然想知的 6 個 Q&A

看到這一部份,相信你已經大概從技術上了解過 Bitcoin,而在開始交易前,除了資金以及上佳的心理質素之外,有些問題相信你會有興趣提前了解,以下《香港01》科技玩物記者就為大家整理了6個Bitcoin 買賣新手常會問到的問題👇👇👇

初步功課就做完,但只要有初步了解都知道,Bitcoin 以及其他加密貨幣的價格很大程度建基於市場的需求、背後並沒有實質資產的支持,故投資的風險也相當高,每日上落 10~20% 也是等閒之事,各位入市前最好衡量自己的負荷能力,更切忌貿然沾手其他衍生產品。

