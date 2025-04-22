復活節假期│累計246萬人次港人出境　北上逾184萬人次按年增8.7%

【復活節假期 / 復活節長假 / 北上 / 機場 / 出入境】復活節假期上周五（18日）展開，入境處統計顯示，由周四假期前夕（17日）至昨日假期第4天（20日），一連5日合計錄得246.6萬人次市民出境，當中約184.6萬人次經各陸路口岸北上。



截至昨日，今年4天復活節假期連同假期前夕，合計出境市民人次按年增加18.1萬或7.9%；累計北上人次按年增加14.7萬或約8.7%。



入境處早前預計，4天長期連同假期前夕（18至21日），將約有604萬人次（包括香港居民及訪客）進出香港，當中約有505萬人次會經各陸路管制站出入境，預料周五將會是陸路出境高峰，估計出境人次約75.9萬，而入境高峰預計會在今天（21日），入境人次約61.8萬。



復活節假期周五（18日）展開，入境處預計4天長期連同假期前夕（18至21日），約有604萬人次（包括香港居民及訪客）進出香港。（資料圖片）

1. 本港市民出入境人次

蛇年農曆新年假期前機場出境人潮



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2. 各管制站/口岸港人出入境人次

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有225,000、202,000及164,000人次出入境。而假期前夕的4月17日，羅湖及落馬洲支線分別有約12.66萬及10.9萬人次港人出境。

3. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較

4. 港人北上及內地旅客南下人數相差值

▼2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關▼



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5. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次

6. 內地以外地區旅客每日訪港人次