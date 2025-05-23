新冠│1周27宗重症及死亡個案　陽性比率創近1年新高　17群組爆發

衞生署衞生防護中心公布2019冠狀病毒病（新冠）流行情況，最新報告期（ 5月11至17日的一周）內，本港新冠病毒檢測陽性比率升至13.8%，創近1年多新高。同期錄得24宗嚴重病例、3宗死亡個案。報告期內有6組學校及11組院舍爆發群組，合計17組爆發，是今年內最多的一周，涉及85名患者。

中心表示，有早期跡象顯示本港新冠病毒活躍程度的升幅開始放緩，但預計短期內仍會維持在較高水平；建議高風險人士，特別是長者和長期病患者，應該繼續保持警惕，適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡的風險。



報告期內，公共衞生化驗服務處收集的8,797個呼吸道樣本中，有1,214個樣本對新冠病毒呈陽性反應，比率為13.8%，升至近1年多高位。

新冠檢測陽性數目方面，近3個報告期（5月3至17日）都維持在每周900多至1,000多個以上，接近2024年5月水平。而由於現時接受檢測人數較少，數字或低估真實情況。

至於定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠病例平均求診比率，最新分别為每千診症52.7宗及53.1宗，兩個數字均由今年3月起持續上升。

重症病例方面，同期錄得24宗嚴重病例，按周增12宗，另有3宗死亡個案，按周少3宗。

衞生防護中心呼籲社會各界提高警覺，加強個人衞生和保護措施，包括盡快接種初始劑次新冠疫苗。（資料圖片）

中心表示，高風險人士，特別是長者和長期病患者，應該繼續保持警惕，適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡的風險。除了接種疫苗外，市民亦應時刻保持嚴格的個人、環境及手部衞生，以減低感染新冠或其他呼吸道傳染病的風險。當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診。

群組爆發數字亦升至年內新高，當中學校群組由前一報告期的0組增至最6組；院舍群組則由12組稍減至11組，學校及院舍合計錄多達27組爆發。