大灣區城市競爭力│港金融中心排名全球第3　惟創科環境遜深圳廣州

立法會秘書處早前發表《數據透視》（下稱「文件」），介紹本港及其他大灣區主要城市競爭力，指出香港在全球金融中心排名中仍維持第3位較前名次，而香港國際機場在2024年蟬聯全球最繁忙貨運機場，領先廣州及深圳機場。文件亦提到，本港創科發展仍面對不少挑戰，包括研發開支於本地生產總值中所佔比例、研發人員於就業人口中所佔比例，以至獨角獸企數目，均低於深圳、廣州等城市。



文件指，香港在全球金融中心的排名，雖在疫情前後出現反覆，但至2025年依然保持全球第3之位。深圳排名同期亦由第14位升至第9位。

文件續指，受全球流動資金緊絀、利率上升、地緣政治、美元強勢等因素影響，本港金融市場在疫情前後曾高度波動，證券市場總市值於2023年曾降至31萬億港元，低於深圳證券市場同期市值。其後在資金重新流入、內地創科發展成績斐然等帶動下，本港證券市場總市值於2025年5月底回升至40.9萬億港元。

文件提到，香港國際機場在2024年繼續是全球最繁忙貨運機場，處理貨物量490萬公噸。（資料圖片）

有關航空運輸，文件提到，香港國際機場在2024年繼續是全球最繁忙貨運機場，處理貨物量達490萬公噸，領先廣州及深圳機場。然而，2024年香港機場的旅客數目約為5,300萬人次，較廣州及深圳機場，文件指這主要由於疫情後（相關行業）復蘇步伐較緩慢。

（立法會《數據透視》）

港口運輸方面，文件指，2023年香港港口全球排名在已下跌至第10，同期深圳港口排名全球第4，廣州港口排名全球第6。

發展為創科樞紐是本港政策重點之一，文件提及本港基礎研究較其他大灣區城市優勝，當中本地大學創科相關學科，如數學、人工智能等學科排名位於全球前列。不過文件亦引述意見指，香港創科發展過程仍面對不少挑戰。

文件資料顯示，2023年本港研發開支總額，僅佔本地生產總值1.1%，在大灣區城市中屬較低水平。另外，本港科技人才短缺，2023年每10萬就業人口中僅有1,170名研發人員，亦遠低於深圳、珠海等城市。

此外，文件提到香港初創生態系統發展仍未成熟，導致本地獨角獸企業（即估值逾10億美元的初創企業）偏少，並引述數據指出，大灣區獨角獸企業數目由2021年51間增至2024年70間，惟當中香港的獨角獸企業數目由2021年7家跌至2024年5家。