黑雨時各區雨量│3區每小時雨量破百毫米　1區捱「黑雨」雨量3小時

受熱帶氣旋楊柳（Podul）外圍雨帶影響，本港有狂風大驟雨及強烈狂風雷暴。天文台於今日（14日）早上7時50分發出黑雨警告信號，並預告將於早上11時10分轉發紅雨警告信號。

打工仔上班時段再度遇黑雨，到底18區之中哪一區最大雨？天文台數據顯示，今早有3區的每小時最高雨量曾超過100毫米，並且有6區雨量曾達「黑雨級」。以下即看各雨量，你所在地區雨量算多還是少！

（註：文中統計截至8月14日上午10時）



天文台上午9時許發出特別天氣提示，指大嶼山及港島中西區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸，兩區每小時雨量預料或已超過100毫米，提醒市民高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來風險。

天文台於今日（14日）早上7時50分發出黑雨警告信號。（夏家朗攝/資料圖片）

根據雨量紀錄，今早8時離島區和中西區的每小時最高雨量數據均達100毫米或以上，分別為123毫米及100毫米。而南區於今早6時每小時最高雨量亦達102毫米。

紀錄亦顯示，今早有6區每小時最高雨量曾達「黑雨級別」，即超過70毫米，分別是離島區、中西區、南區、葵青區、屯門區、荃灣區。當中離島區於今早6時、8時至9時，每小時最高雨量超過70毫米，即該區今早有3個小時的每小時最高雨量都達「黑雨級」。

（註：天文台在決定是否發出暴雨警告時，會考慮本港是否有廣泛地區已錄得或預料會有每小時指定雨量大雨，因此即使有個別地區錄得雨量超過指定水平，並不代表會發出相關暴雨警告信號）

