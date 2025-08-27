建造業失業率7.2%、零售餐飲5%同屬可輸入外勞行業　1原因更重要

統計處公布今年7月經季節性調整失業率為3.7%，按月升0.2個百分點，失業人數按月增8,800人至14.5萬人，當局指失業人數上升部份是因為應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。個別行業失業率升破5%，當中建造業失業率（行業失業率不經季節性調整，下同）升至7.2%，餐飲服務活動、零售業失業率亦分別升至6.4%及5%。

社會近日關注輸入外勞導致求職市場競爭加劇，上述3個行業亦正屬獲准輸入外勞的行業之一，但事實上行業經營環境變化或是影響就業的更重要因素，例如近期本港私人工程量減少，導致建造業就業人數亦按年減少約5%。而市民及旅客消費習慣轉變，影響零售及餐飲市道，兩個行業內就業規模亦較疫前縮減約15%至30%。



雖然失業率會受畢業季等季節性因素影響，但數據顯示本港經季節性調整失業率升勢其實已持續超過1年（註：雖然部份月份按月不變，但整體升勢持續），由2024年2月的2.9%逐漸升至2025年7月的3.7%。失業人數同期由10.5萬人累計增加約3萬人至14.5萬人。

按年變化方面，本港經季節性調整失業率由2024年7月3%，增加0.7個百分點至今年7月3.7%，失業人數同期由約11.8萬人增至14.5萬人。

統計處公布今年7月經季節性調整失業率3.7%，按月升0.2個百分點。（資料圖片）

比較不同行業，7月建造業失業率達7.2%，按年升2.9個百分點，行業內失業人數增至2.58萬人。失業率較高的行業還有餐飲服務活動（6.4%）以及零售（5%），失業人數分別達1.56萬人及1.24萬人。此外，住宿服務、資訊及通訊、專用及商用服務失業率亦均達4%。

近期失業率上升，社會關注輸入勞工政策對本地就業市場影響，而失業率最高的建造、餐飲、零售業亦都屬於獲准輸入外勞的行業之一。不過，行業本身的經營環境變化，或是影響就業狀況的更重要因素。

其中建造業的就業人數自年初起跌勢明顯，至7月就業人數按年跌5.5%，由約35.2萬人減至約33.3萬人，主要由私人工程量減少所致。而疫後市民及旅客消費習慣轉變，拖累零售及餐飲市道，其中零售業就業規模較疫情前縮減近三成，由疫情2018年7月約33.6萬人跌至今年7月約23.6萬人，而餐飲業就業人數亦較疫情減少近15%。