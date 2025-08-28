地震預言嚇怕！7月訪日港客人數按年暴跌37%　多提早在呢個月遊日

日本大地震預言年初起廣泛流傳，打擊港人遊日意欲。日本國家旅遊局公布，7月當地旅客人數達347.3萬人次，按年增4.4%創下歷史新高，但當中香港旅客數目卻「腰斬式」按年大跌36.9%至17.6萬人次，當局分析這與大地震預言和颱風相關。今年首7個月累計訪日港人數目亦按年減少6.9%，是唯一錄得減幅地區，而不少港人似乎都趕在今年上半年其中1個月份遊日，該月份訪日港客人數按年飆升逾四成。



7月暑假是港人外遊旺季，紀錄顯示，每年7月遊日港人數目一般都可超過20萬人次，其中2024年7月或因疫後報復式旅遊熱潮帶動，當月遊日港人更高達27.9萬人次。相反，今年7月或受日本南海海槽大地震預言影響，遊日港客人數按年大跌36.9%至17.6萬人次，是2015年以來的同月低位（註：疫情時期除外）。

回顧年初至今各月，2月、3月、5月、6月、7月訪日港人數目均較去年同期減少，僅1月、 4月數目錄得按年增幅，估計這與農曆新年、復活節公眾假期有關，而當中4月訪日港人數目更按年增42.9%，相信這亦與部份港人避開7月，提早於4月趁復活節長假外遊有關。

龍樹諒在漫畫《我所看見的未來》中預言，在2025年7月5日凌晨大約4時18分日本南海海槽將會發生大地震。（網上圖片）

「7月日本大地震」預言由年初起在本港社交媒體流傳，相關討論一直升溫。數據顯示，今年首7個月累計有144.7萬人次港人遊日，按年減少6.9%，是唯一錄得減幅的地區。而據當地官方統計，今年首7個月整體訪日海外旅客約為2,496萬人次，按年增幅達18.4%。