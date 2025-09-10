iPhone 17│蘋果公司1年iPhone收入XXXXX億港元　邊個型號最賺錢？

【iPhone 17 / 蘋果發布會 / Awe dropping】蘋果公司於本港時間周三（9月10日）凌晨舉行新品發布會，介紹iPhone 17 系列．AirPods Pro 3．Apple Watch series 11等產品。iPhone每年為蘋果公司帶來上千億美元收入，當中哪一個型號最賺錢？



iPhone自2007年面世起，至今出貨估計逾28億部，若全數售出，相當於全球約每3個人便有1人擁有iPhone。iPhone每年出貨逾2億部，其中2021年達2.4億部，創單年新高，至2024年回落至約2.26億部。

史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

很多時候，iPhone收入比蘋果旗下其他產品及服務收入總和還要多，例如在2024財年，蘋果全球總收入3910億美元，當中逾半收入來自iPhone。

Apple各年純利⬇️️⬇️️⬇️️

蘋果公司2024財年淨利潤約934億美元，按年跌3.5%，並且已連跌兩個財政年度。

每年秋季都是「果粉」的重要時刻，新iPhone多在此時推出，該季收入更反映市場即時感覺。比較各個自然年第四季，2017、2020、2021年，蘋果分別推出iPhone 8和X系列、iPhone 12，以及iPhone 13，當季收入明顯較高（註：蘋果財季分別為2018、2021、2022年的第一季）。

iPhone 17 Pro系列（appltrack@X）

受惠於2020年起推出的5G系列（包括iPhone 12、iPhone 13系列）帶動iPhone單價向上，蘋果公司2022財年首季更賺取創紀錄、高達716億美元的季度iPhone收入，但於2023財年首季已有所回落。至於2024年的iPhone 16發布當季、即2025財年首季，蘋果iPhone收入為691億美元。