調查：6成人曾遇遲出糧、出唔足糧問題　咁多人需借錢應付糧尾？

人力資源管理平台Deel發布《2025香港薪酬方式期望報告》，逾八成受訪打工仔表示薪酬增幅未能追上通脹，六成人表示曾遇上薪金不足（出唔足糧）、遲出糧等問題。有83%受訪者表示在出糧前、資金緊絀下曾要利用信用卡預支或延遲付款、使用「先買後付」服務等應付日常開支。近半受訪者傾向更頻繁領取薪酬，如每周或每兩周領取工資。



是次調查於今年7月進行，調查對象包括超過1,000名來自不同行業及背景的香港全職僱員，以及逾250名薪酬決策者。結果顯示，86%受訪僱員表示薪金追不上通脹，其中金融業情況最明顯，49%從業員表示薪金實際價值因通脹而減少，而科技業中僅25%從業員認為自己面對相同情況。

打工仔最怕遲出糧、出糧不足而大失預算，報告指，不少本港企業的薪酬團隊正面對人才短缺、工作量增等挑戰，影響薪酬準確度與及時性，以致有60%受訪僱員表示曾遇到出糧問題，包括薪金不足（28%）、延遲發薪（27%）、錯誤扣款（21%）。

調查亦發現，83%受訪打工仔等出糧期間曾使用金融服務來應付日常開支，包括利用信用卡預支或延遲付款（53%）、使用「先買後付」服務（33%）、使用現金預支應用程式（31%），另有三成人表示曾使用預支薪金服務。

雖然調查中多達83%受訪打工仔仍以傳統月薪方式領取薪酬，但僱員對彈性支薪選項需求正在增加，例如46%受訪者冀更頻繁領薪，包括每周或每兩周領取工資，當中Z世代（1997年至2012年出生人士）更有31%表示傾向按周領取工資，以增強財務靈活性。

此外，有逾八成受訪者表示願意接受非傳統支薪模式，令受訪者感興趣的支薪模式包括股票或股權（51%）、僱主獎勵或忠誠積分（43%）、外幣（42%）、加密貨幣（39%）。

香港職場很忌諱談及人工數字，報告發現逾半受訪者認為所在機構支薪釐定方式透明度不足，且有感薪酬談判仍是一大挑戰，76%人表示在談論薪酬時感到不自在，85%人認為僱主應提供更多支援，協助他們理解薪酬結構及扣減項目。