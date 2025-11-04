港自殺率達15年來高位　超出全球水平　年輕男性自殺率3連升

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心早前公布，2024年香港自殺率估計為14.1，即每10萬人有14.1萬人自殺，升至2009年以來高位，且高於全球水平。中心指出，25至39歲男性自殺率由2021年15.2顯著上升至去年23，失業者、有財務困難人士等均有較高風險。

近年青少年自殺情況引發關注，去年本港15歲以下兒童自殺率由1.9降至1，中心分析這或與學校加強防止自殺措施及公眾意識有所提升有關，惟15至24歲手青少年自殺率仍微升。



根據死因裁判法庭提取數據，2024年本港自殺死亡人數1,061人，估算自殺率為14.1，較2023年13.5升0.6，亦是自2009年、近15年以來高水平。去年男性自殺率為20.8，自2021年起已連升4年；女性自殺率為8.6，按年不變。

15歲以下兒童自殺率跌近半

中心數據顯示，2024年15歲以下兒童自殺率由1.9下降至1，跌幅達46.7%。中心分析，下降或與學校加強防止自殺措施及公眾意識有所提升相關。惟15至24歲青少年自殺率仍由11.6按年微升至11.7，處於近10年第二高水平。

中心指，近年25至39歲男性自殺問題引起公眾高度關注，該年齡層男性自殺率由2021年15.2顯著上升至去年23。中心進一步分析，上述群體中較多人面對財務問題，其中債務問題最普遍；而失業者自殺風險高於有工作群體的5至6倍。

(報告截圖)

數據亦顯示，葵青、黃大仙、觀塘和東區比例上有較多人自殺，但數字分布背後因素尚待進一步研究。

至於與全球範圍比較，經年齡結構標準化後，2024年本港自殺率估計為10.6，高於全球的8.9（註：為世界衛生組織2025年公布之2021年數據）。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288