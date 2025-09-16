施政報告或重推租置計劃　逾100屋邨樓齢30年或以下　這3區最多

【租者置其屋計劃／租置計劃／重推租置公屋／公屋出售／施政報告2025】《施政報告》本周三（17日）公布，消息指政府有意重推「租者置其屋計劃」，讓公屋租戶以扣除地價的低廉價格購買所居住單位，初步傾向以小規模形式進行。房委會或會揀選數個屋邨，料主要為樓齡較低屋邨，即樓齡約20至30年，甚至20年以下屋邨，再諮詢居民購買意欲。

現時全港有逾100個公共屋邨樓齡約30年或以下，涉約42萬單位，多位於觀塘、元朗、葵青區，以下即看相關屋邨全名單和地圖。



（註：文中所涵蓋樓齡約30年或以下房委會屋邨，最早於1994年或以後入伙，以屋邨最早入伙年份計，不包括現有租置屋邨、可租可買屋邨）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如政府有意重推租置計劃是好事。（資料圖片）

租置計劃或重推，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如接受傳媒訪問時表示，若政府有意重推租置計劃是好事，並指選擇樓齡較低屋邨為佳，例如樓齡20至30年之間，甚至20年以下，因若屋邨樓齡較大，租戶年紀或較年長，經濟能力或影響他們購買意欲。至於單位定價，黃碧如認為最低限度要收回單位建築成本。

觀塘、元朗、葵青區有最多樓齡約30年或以下屋邨

房委會資料顯示，現時全港239個公共屋邨中，有115個屋邨樓齡約30年或以下，涉及約42萬個單位。全港各區中，以觀塘、元朗、葵青區相關單位數目最多。

樓齡約20至30年屋邨名單

於上述115個屋邨之中，葵涌邨及水泉澳邨單位數目最多，分別均逾萬個。另有不少新入伙屋邨，包括業旺邨、顯發邨、菁田邨、和田邨，均於2022年或以後入伙。

樓齡20年以下屋邨名單