《施政報告》擬重推租置計劃　網民激辯賣公屋：買綠置居咪戇居？

【租者置其屋計劃／租置計劃／重推租置公屋／公屋出售／施政報告2025】施政報告將於9月17日（下周三）公布，消息指，政府有意在相隔20年後重推「租者置其屋計劃」，不過傾向以小規模形式進行，房委會或會揀選數個屋邨，先諮詢居民購買意欲。



重推租置公屋消息傳出後，即時引起網民熱烈討論，支持及反對者立場鮮明，有網民認為入住公屋已是福利，買斷恐被獨佔兼釀成炒風，「住公屋已是福利，用平價買公屋，又要做成炒風」、「買咗綠置居咪變戇居」、「反對用政府或納稅人資源去助公屋人置富」。支持者則認為租置計劃有利政府庫房，「甩咗舊屋村維修無底洞」、「支持，會即買」，但網民均認為租置公屋應設有嚴格轉售限制。



消息指，政府有意重推「租者置其屋計劃」，讓公屋租戶以較低價格購入自住單位。（資料圖片）

消息指 ，2025年《施政報告》有意重提公屋租置計劃，以遠低於市價的售價出售單位予租戶。房委會於1998年首度推出租者置其屋計劃，容許公屋租戶購買自住公屋單位，計劃推行至2005年暫停，涉及39個公共屋邨。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如政府有意重推甜置計劃是好事。（資料圖片）

黃碧如指若重推宜選樓齡較低屋邨

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如接受電台訪問時表示，如政府有意重推租置計劃是好事，若要挑選公共屋邨，最好選20至30年之間，甚至20年樓齡以下的屋邨，因如果選樓齡較大的屋邨，租戶年長及經濟能力問題會影響購買意欲。黃又認為，單位的定價最低限度要收回單位建築成本。

消息指，政府傾向以小規模形式進行重推租置計劃，房委會或會揀選數個屋邨，先諮詢居民購買意欲。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如重推租置計劃，最好挑選較低樓齡的公共屋邨，如選樓齡較大的屋邨，租戶年長及經濟能力問題會影響購買意欲。（資料圖片）

反對派網民形容為「當年劣政」：住公屋已是福利

消息一出，即在本港各大討論區及社交平台引起熱議，有網民揶揄「老X都買啦，幾有錢都唔驚趕走」、「二手居屋直插地獄核心」。反對的網民形容是「當年劣政又想重蹈覆轍」，「住公屋已是福利」、「相信很多綠表人士會放棄買居屋和綠置居」、「有冇聽錯，供$4xxx庫房唔夠窮又要市民承擔」、「呢頭捉富戶違規，嗰頭整啲咁嘅嘢出嚟放人走，即係點呀？咩邏輯呀？」。

政府擬重推租置計劃的消息一出即引起網上熱議，不少網民認為住公屋已是福利，不應讓租戶低價買入單位。（資料圖片）

網民：呢頭捉富戶嗰頭放人走

不少人又擔心會進一步打擊樓價及居屋二手市場，「私樓、居屋都收晒皮」、「重售公屋會減低對私人樓買賣嘅需要，尤其係二手樓」、「買咗綠置居咪變戇居」。

也有不少網民支持計劃，留言「會買」。（《香港愛情故事》劇照）

支持派網民：出生率有一定幫助

不少支持的網民相信是公屋住戶，留言稱「支持重推出售公屋，會買」、「重推租置令公屋居民財富增值，對推動香港經濟、出生率有一定幫助」，又提到「最近真係收過問卷，問如果賣有無意向，同埋接受市價嘅咩水位」。許多網民又政府財政角度看重推計劃的好處，「將幾十年就拆嘅樓推出去賣，無咗重建理由，慳返唔使遷拆，將維修成本全部轉嫁住戶，啲舊樓今日甩批盪，聽日漏水，呢招又慳一筆」、「唔好以為好著數，買咗維修費食自己」。

有網民提到，政府此舉可將維修壓力轉嫁回租戶身上，「買咗維修費食自己」。（《香港愛情故事》劇照）

網民憂：而家租置已經好多屋邨管理問題

部份網民笑言現時情況是「有利益贊成，冇利益反對」，但指出過去出售公屋並非全部租戶願意購買，「將來業權好難處理」、「而家租置已經好多屋邨管理問題、業主同租客的問題解決唔到，重推又影響更多」，更重要是政府要有轉售限制，「其實賣唔緊要！但要規定年期唔準賣出去！同埋每個家庭成員買咗唔可以再申請公屋」、「如果要出售的話只可以賣返俾政府，唔可以流入私人市場」。