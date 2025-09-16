施政報告料重推租置計劃　3萬租置單位未售　屯門這屋邨僅售出54%

【租者置其屋計劃／租置計劃／重推租置公屋／公屋出售／施政報告2025】《施政報告》本周三（17日）公布，消息指政府或會重推「租者置其屋計劃（租置計劃）」，初步傾向以小規模形式進行，由房委會揀選數個屋邨，料主要為低樓齡屋邨，即樓齡約20至30年，甚至20年以下屋邨，再諮詢居民購買意欲。

租置計劃曾於1998年至2005年期間推行，容許公屋租戶以扣除地價的低廉價錢購買所居住單位。現時全港有39個租置屋邨，涵蓋18.4萬個單位，但至今仍有約3萬個單位未售出，比例超過一成，當局曾分析有3大原因影響租戶購買意願。到底哪個屋邨售出比例最高？哪個屋邨未出售單位最多？哪一區最多租置公屋未售出？以下即看詳細數據。



房屋署署長李佩詩今年7月於房委會公開例會發言時透露，租置計劃至今仍有約30,000個未售出單位。而據房屋局2023年10月書面回覆立法會資料顯示，截至當年6月底，全港184,384個租置屋邨單位中，有31,814個租置單位未售出，未出售比例達17%。

其中山景邨當時有3,966個未售出單，全港最多；而翠屏北邨、朗屏邨、良景邨、東頭二邨、富善邨、利東邨、富亨邨、德田邨、太和邨、祥華邨亦分別有逾千個未售出單位。

按比例計，截至2023年6月山景邨已出售單位比例僅為54%，全港最低。其次是翠屏北邨，售出比率僅68%。而最受歡迎的是太平邨、顯徑邨、恆安邨、興田邨、長安邨、天平邨和華貴邨，售出比率均達90%。

截至2023年6月山景邨已出售單位比例僅為54%。（資料圖片）

租戶不買租置單位有3大原因

局方當時在回覆中解釋，租置計劃現有租戶不選擇購買單位有不同原因，根據2021年公營房屋住戶綜合統計調查，表示無意購買單位的受訪租戶中，約三成表示由於收入不足而未考慮購買。另有不少受訪者提及非財政原因，例如約27%受訪租戶考慮到單位質素而不選擇購買，以及約18%認為租置單位樓齡較高等。