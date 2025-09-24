樺加沙10號風球時長能否打破歷年紀錄？山竹掛足10小時排第幾？

【樺加沙／颱風／天文台／天氣消息／打風／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙掠過本港，隨著樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港，天文台已於今日（9月24日）下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號（8號風球）。



樺加沙被指是2017年天鴿、2018年山竹以來最具破壞力颱風，全城嚴陣以待。而當年山竹影響下十號颶風信號（10號風球）維持足足10小時，但時間長度僅排在歷年第2位，樺加沙能否打破紀錄？至於9月下旬發出10風球又是否算遲？最早10號風球是哪個月份？即看歷年10號風球數據回顧。



天文台資料顯示，1999年約克是有紀錄以來（1946年至今，下同）生效時間最長的10號風球，維時長達11小時。樺加沙以10小時40分鐘排名第2，超過山竹的10小時，天鴿則以5小時排名第13。至於時間最短的10號風球包括1961年愛麗斯（2.5小時）、2012年韋森特（2.8小時）、1975年愛茜（2.8小時）。歷年10號風球平均生效時間為6小時24分鐘。

樺加沙10號風球於9月24日凌晨2時40分發出，按月份和日子計是第3遲發出的10號風球。歷年最遲10號風球是1975年愛茜（10月14日發出），其次是1964年黛蒂（10月13日發出）。至於歷年最早10號風球是1961年愛麗斯，於當年5月19日發出。而9月是最多10風球的月份，1946年至今有8個，其次是8月份累計4個。