颱風樺加沙│風王數據比併　山竹、天鴿8號或以上風球維時這麼久

超強颱風樺加沙逼近本港，天文台預料本港明日（周二、9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，並考慮於明天下午1時至4時發出8號風球。

樺加沙被喻為「怪物級」颱風，天文台預料猛烈風力會對本港帶來相當大威脅，亦估計會導致顯著風暴潮，水位可能與2017年天鴿及2018年山竹相若，令不少市民猶有餘悸。以下先重溫近年兩大「風王」天鴿和山竹各項驚人數據，包括風力、風速、信號持續時間、雨量等，樺加沙或破紀錄？



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月22日至9月23日（星期一至二）以超強颱風級別進入香港800公里範圍，9月24日闖入香港100公里範圍，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

樺加沙逐漸靠近本港，預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。 天文台預料星期三（9月24日）天氣將持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，提醒市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台預計，受顯著風暴潮影響，星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米，提醒採取適當預防措施。

風力：天鴿、山竹襲港時中心風力均達每小時185公里

樺加沙以超強颱風級別逐漸逼近，估計9月23日進入本港400公里範圍時，其中心附近最高持續風速達每小時 230 公里，風力之強令不少市民回想起近年兩大「風王」天鴿和山竹襲港時驚險場面。

翻查資料，天鴿和山竹在天文台發出八號或以上信號期間，颱風中心附近最高持續風力均達每小時185公里，未知樺加沙中心風力會否維持並超越前雨者。而天鴿、山竹最高60分鐘平均風向及風速分別可達每小時137及166公里。至於山竹最高陣風風速達每小時256公里，實屬近年少見。

天鴿、山竹影響下各處災情：



警告信號時長：山竹8號或以上信號持續逾28小時 風後周一打工仔上班難

比較警告信號持續時間，山竹相關八號或以上信號生效時間超過28小時，當中更10小時是十號颶風信號，是歷來第二長的十號風球，而歷時最長十號風球是1999年約克，共持續11小時。

山竹八號或以上信號生效期間是周日，而當年還未流行在家工作（WFH），風暴過後的周一多處道路因塌樹而癱瘓，但打工仔仍要千方百計趕上班。

「山竹」襲港後市面情況惡劣，打工仔上班如障礙賽。（Threads圖片）

雨量：一號波海葵卻致世紀黑雨

颱風相關降雨方面，天鴿和山竹相關雨量（註：本港600公里範圍內及其後72小時累計雨量）分別108.5及180.7毫米。而歷年來帶來最多降雨的颱風，則要數相關雨量達641.1毫米的海葵，雖然當時本港只發出一號戒備信號，但海葵殘餘相關的低壓槽其後為本港帶來「世紀黑雨」，打破多個雨量紀錄並引致多區出現嚴重水浸。

2023年海葵殘餘相關的低壓槽其後為本港帶來「世紀黑雨」，打破多個雨量紀錄並引致多區出現嚴重水浸。（歐嘉樂攝/資料圖片）

風暴潮：山竹天鴿風潮位列三甲

風暴潮可造成嚴重影響，紀錄顯示，山竹影響下鰂魚涌/北角潮汐測量站所錄得最高潮位達3.88米，天鴿相關紀錄亦達3.57米，分別排名該測量站第2、3位，而首位則是1962年的溫黛。