樺加沙颱風│9月風暴特別勁？天文台數據揭8號風球多到咁　X次10號

【樺加沙／颱風／天文台／天氣消息／打風／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台表示，按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民密切留意天文台最新天氣消息，並盡快做好一切防風、防水浸準備。



歷年9月風暴到底有多強？歷年9月風暴8號風球懸掛多久？今次又會否發出9號甚至10號風球？即看天文台歷年數據還原風暴資料。



天文台說，按照現時預測路徑，米娜會在星期五稍後至星期六初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。

即睇最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

天文台有紀錄以來9月共發出35次8號或以上風球 7次10號風球

根據天文台數據，1946年有紀錄以來於9月曾發出35次8號或以上颱風信號，其中7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

1953年蘇姍8號或以上風球懸掛超過2天

而歷年9月風暴8號或以上風球維持時間大部份都超過10小時，其中以1953年的強颱風蘇姍懸掛時間最長，足足49小時10分鐘，比超強颱風溫黛及山竹更長。