颱風樺加沙│盤點10號風球　山竹掛足10小時非最長？最遲呢個月掛

【樺加沙／颱風／天文台／天氣消息／打風／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙進一步逼近本港，天文台將於今日（9月23日周二）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號（8號風球），其後會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日（9月24日周三）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，即9號風球或10號風球。

樺加沙被指是2017年天鴿、2018年山竹以來最具破壞力颱風，全城嚴陣以待。而當年山竹影響下十號颶風信號（10號風球）維持足足10小時，但時間長度僅排在歷年第2位。至於9月下旬發出10風球又是否算遲？最早10號風球是哪個月份？即看歷年10號風球數據回顧。



天文台將於今日（9月23日周二）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號（8號風球），其後會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日（9月24日周三）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。（天文台圖片）

天文台預測，樺加沙會維持超強颱風強度，於明日（9月24日周三）早上最接近珠江口一帶，本港今日稍後天氣開始急速轉壞。天文台將於今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號（即9號風球或10號風球）。

即睇超強颱風樺加沙路徑＋風力▼▼▼

天文台預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴，明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。

天文台資料顯示，1999年約克是有紀錄以來（1946年至今，下同）生效時間最長的10號風球，維時長達11小時；山竹則以10小時排名第2，天鴿以5小時排名第12。至於時間最短的10號風球包括1961年愛麗斯（2.5小時）、2012年韋森特（2.8小時）、1975年愛茜（2.8小時）。歷年10號風球平均生效時間為6小時24分鐘。

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



若然天文台改發10號風球，則華加沙會是按月份和日子計第3遲發出的10號風球。歷年最遲10號風球是1975年愛茜（10月14日發出），其次是1964年黛蒂（10月13日發出）。至於歷年最早10號風球是1961年愛麗斯，於當年5月19日發出。而9月是最多10風球的月份，1946年至今有7個，其次是8月份累計4個。