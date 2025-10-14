公屋富戶年急增逾一成至4萬戶！富戶被回收單位800個　飆升近8倍

立法會秘書早前發布《數據透視》回顧公屋富戶政策推行情況，指出2024/25年度約4萬公屋「富戶」須繳付額外租金，按年增12.7%，佔公屋租户總數目約4.9%，而同年因涉富戶政策而收回的單位達800個，按年急增近8倍，而文件分析有一個原因令「富戶」數目增加。

此外，房委會今年3月通過提高富户政策下的額外租金水平，富戶由現時最多交2倍租金，提升至最多交4.5倍租金，新制將於2026年生效，以下即看最新富戶政策下，須繳交額外租金的入息標準。而富戶交出的單位，就由2023/24年度90個，急增近8倍至2024/25年度的800個，升幅近8倍。



為使公屋資源可以公平分配，房委會自1996年起實施富户政策，列明入息或資產超額的公屋租戶須繳交額外租金甚至交還單位。2024/25年年度，因涉富户政策而要繳交額外租金的住户達40,040户，按年增加4,410戶或12.7%，約佔整體公屋租戶的4.9%；當中34,710户須繳交倍半租金另加差餉，5,330户要繳交雙倍租金另加差餉。

（立法會《數據透視》）

現行政策下，「富戶」入息門檻會按每年按檢討的公屋入息限額而調整，而由於2020年至2024年期間公屋入息限額維持不變，富户政策下的額外租金門檻亦未有調整。不過，這期間公屋住戶入息中位數持續增長，以4人家庭為例，入息中位數由2017年27,500元升至2025年的36,300元，而4人家庭須付額外租金的入息門檻則由54,100元升至62,000元，導致入息門檻與入息中位數的差距百分比由97%降至71%，文件指這可能是近年須交額外租金的公屋户增加的原因之一。

新富戶政策：最高交4.5倍租金

（立法會《數據透視》）

房委會今年3月通過提高富户政策下的額外租金水平，額外租金階梯由1.5倍、2倍租金，提升至2.5倍、3.5倍、4.5倍租金，並將於2026年10月1日生效，屆時最高租金水平將大致與私人租務市場看齊。此外，若租戶連續兩次申報期、即連續4年入息超過公屋入息限額4倍，則要遷出公屋。

房委會今年3月通過提高富户政策下的額外租金水平，額外租金入由1.5倍、2倍租金，提升至2.5倍、3.5倍、4.5倍租金，並將於2026年10月1日生效。（資料圖片）

當局近年加強打擊濫用公屋，包括優化富户政策、推出「舉報濫用公屋獎」、延長相關罪行的檢控時效等 。文件顯示，房屋署2023/24年度就約16,100個涉嫌濫用公屋住户展開調查，當中7,700宗調查個案涉及與富户政策，佔總調查宗數約48%。

至於因富戶政策而收回的單位，就由2023/24年度90個，急增近8倍至2024/25年度的800個。鑑於早前發生一對患精神病母子被要求交還公屋後自殺的不幸事件，當局承諾今後處理相關事件時會更人性化，包括在上訴委員會中加入醫護界人士。