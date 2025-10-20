港元定期存款利率比拼2025│20間銀行定存最新高息優惠、存款門檻

定期存款穩健保值，是不少穩陣派投資者的避險首選。現時不少銀行均有推出高息定存優惠，例如會按不同存款金額、存款期、客戶組別等，提供額外利息吸引存戶，到底怎樣選擇才能「財息兼收」呢？本文整理全港逾20間銀行的港元定期存款利率和最新優惠，以及開立戶口方法、存款門檻等資訊，助你了解哪間銀行定存最高息，找出最適合自己的定存方案。（以下資訊更新至2025年10月17日）



創興銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

創興銀行提供1天至24個月定期存款，按不同存款期及存款金額有不同利率，最高可達2.8厘：

（銀行網頁）

富邦銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

以富邦銀行Fubon+手機應用程式開立指定定期存款，不論新舊資金，均可享指定優惠年利率高達3厘。

港元定期存款優惠（起存金額為1萬港元或以上）：

工銀亞洲港元定期存款利率/存款期/最低金額

透過網上銀行或手機銀行開立1個月／2個月／3個月／6個月／12個月港幣定期存款，按不同存款期及存款金額，可享特惠年利率優惠如下：

工銀財富／理財金客戶：

e時代／綜合客戶：

渣打銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

由即日起至2025年10月31日，透過渣打SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，可享特惠定期存款年利率，起存金額為1萬港元，存款期包括3個月、6個月、12個月。

港元定期存款特惠年利率（起存金額為新資金1萬港元或以上）：

南洋商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

南洋商業銀行提供不同定存優惠，其中「賞加息」定存產品提供1個月至12個月定期存款，按不同起存金額及存款期可享不同年利率：

（銀行網頁）

上海商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元定期存款，可享定期存款年利率優惠。

個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠：

星展銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

於網上以新資開立星展銀行定期存款可享高達2.5厘優惠年利率，優惠定存起存金額5萬港元。

網上定存優惠年利率（起存金額為新資金5萬元或以上）：

東亞銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

透過網上銀行或手機銀行，於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款，可根據定期存款戶口類別享有特惠年利率：

（銀行網頁）

交通銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

交通銀行亦提供不同定存優惠，其中「每日特息存款」港元定存利率可高達2.5厘（以10月17日公布利率為例）：

（銀行網頁）

滙豐銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

滙豐提供3個月及6個月新資金港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元。

新資金港元定期存款優惠利率：

恒生銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

恒生銀行同樣提供3個月及6個月港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元新資金。

新資金港元定期存款優惠利率：

中銀港元定期存款利率/存款期/最低金額

個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上開立3、6或12個月「新資金特優定期存款」，可享特優年利率如下：

大眾銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

大眾銀行提供1天至12個月港元定期存款，按不同存款額、存款期提供不同年利率，最高可達2.3厘。

港元定期存款年利率：

招商銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

招商銀行提供1星期至24個月定期存款，按不同存款金額及存款期有不同利率，最高可達2.3厘：

（銀行網頁）

建設銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

建設銀行新資金定期存款推廣，客戶以合資格新資金開立100萬港元以上定期存款，可享2.75厘特惠年利率。

（銀行網頁）

多間虛擬銀行推出高息定存優惠



PAObank港元定期存款利率/存款期/最低金額

PAObank提供低門檻可開立的定期存款，隨時隨地開立1至12個月存款期定存，年利率可達3.05厘。

港元定期存款年利率：

天星銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

虛擬銀行天星銀行港元定期存款起存金額1,000元，存款期由1星期至12個月不等，年利率高達3厘。

港元定期存款年利率：

WeLab Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

同樣是虛擬銀行的WeLab Bank港元定期存款起存金額低至10港元，年利率可達3厘，存款期選擇由1個月至24個月不等。

港元定期存款年利率：

富融銀行Fusion Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

可自由選擇1星期至12個月存款期，年利率高達2.9厘。

港元定期存款年利率：

Mox Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

以新資金開立定期存款，可享特惠存款年利率高達3厘，起存金額低至1港元，可選擇存款期由3個月至48個月不等。

港元定期存款特惠年利率：

螞蟻銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

螞蟻銀行提供1個月至12個月港元定期存款，並會按新資金、大額定存提供額外年利率。

港元定期存款年利率：

Livi Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

Livi Bank提供7天至12個月港元定期存款，起存金額低至500港元，年利率高達2.6厘。

港元定期存款年利率：

ZA Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

ZA Bank提供7天至12個月存款期定期存款，開立門檻低至1港元。

港元定期存款年利率：