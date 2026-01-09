港元定期存款利率比較2026│20間銀行最高10厘高息優惠、存款門檻

2025定期存款│美國聯儲局減息，預料不少本港銀行都會「跟機」調低定期存款利率，是時候把握高息定存尾班車！到底香港哪間銀行定存利息最高呢？現時不少銀行仍有推出高息定存優惠，例如會按不同存款金額、存款期、客戶組別等，提供額外利息吸引存戶，到底怎樣選擇才能「財息兼收」呢？本文整理全港逾20間銀行的港元定期存款利率和最新優惠，以及開立戶口方法、存款門檻等資訊，助你了解哪間銀行定存最高息，找出最適合自己的定存方案。（以下資訊更新至2026年1月9日）



美國聯儲局宣布減息，預料本港銀行會陸續跟隨調低利率，高息定期存款或將買少見少！到底低息時期還有哪些穩賺選擇？智能儲蓄投資平台Syfe推出固定收益投資服務「定息寶*」，年收益率可高達3.8%，不但遠高於市面上大部份定存產品，還提供1、3、6個月靈活投資期限，以及港元和美元多貨幣方案，並且不設金額門檻，最重要是資金會投放於香港領先銀行的定期存款，確保安全可靠，適合穩健派投資者利用閒置資金輕鬆獲取高回報！

「定息寶」是一項智能現金投資管理服務，只要投資期限開始，收益率會於整個投資期間保持不變，確保固定收益，相關資金會投資於香港領先銀行的指定對賬人賬戶中，進一步保障資金安全，並由Syfe定期評估合作銀行的利率以及市場利率，以確保「定息寶」的收益率在市場上維持競爭優勢。

香港哪間銀行定期存款利息高？

富邦銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

1.手機應用程式開立定期存款

以富邦銀行Fubon+手機應用程式開立指定定期存款，不論新舊資金，均可享指定優惠年利率高達2.9厘。

港元定期存款優惠（起存金額為1萬港元或以上）：

2.個人銀行客戶經分行開立定期存款

工銀亞洲港元定期存款利率/存款期/最低金額

工銀亞洲全新資金定期存款優惠

工銀亞洲客戶於推廣期內須開立／持有綜合／理財e時代／理財金／工銀財富賬戶，以合資格全新資金到分行開立98天／188天定期存款，可享以下特惠年利率：

推廣期：2025年1月7日至30日（包括首尾兩天）

工銀亞洲定期存款優惠

透過工銀亞洲網上銀行或手機銀行開立1個月／2個月／3個月／6個月／12個月港幣定期存款，按不同存款期及存款金額，可享特惠年利率優惠如下：

工銀財富／理財金客戶：

e時代／綜合客戶存5萬以上：

滙豐銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

滙豐銀行10厘港元定存

加入滙豐交易薈首筆完成交易，可享10厘高息1個月港元定期存款。

另外，滙豐提供3個月及6個月新資金港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元。

新資金港元定期存款優惠利率：

中銀港元定期存款利率/存款期/最低金額

中銀5厘港元定存

中銀「綜合理財服務」個人銀行客戶透過兌換現有外幣資金開立等值港幣5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款(以外幣兌換)」，可享特優年利率如下：

個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上開立3、6或12個月「新資金特優定期存款」，可享特優年利率如下：

恒生銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

恒生銀行同樣提供3個月及6個月港元定存優惠，最低存款金額為10,000港元新資金。

新資金港元定期存款優惠利率：

渣打銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

由即日起至2025年12月31日（註：僅供參考），透過渣打SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，可享特惠定期存款年利率，起存金額為1萬港元，存款期包括3個月、6個月、12個月。

港元定期存款特惠年利率（起存金額為新資金1萬港元或以上）：

南洋商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

南洋商業銀行提供不同定存優惠，其中「智優息」新資金定存產品提供1個月至12個月定期存款，按不同起存金額及存款期可享不同年利率：

港元定期存款優惠（起存金額為10萬港元或以上）：

南洋商業銀行港元定期存款利率

上海商業銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

推廣期內透過上海商業銀行個人網上銀行或流動銀行辦理港元定期存款，可享定期存款年利率優惠。

個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠：

星展銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

於網上以新資開立星展銀行定期存款可享高達2.3厘優惠年利率，優惠定存起存金額5萬港元。

網上定存優惠年利率（起存金額為新資金5萬元或以上）：

東亞銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

透過網上銀行或手機銀行，於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款，可根據定期存款戶口類別享有東亞銀行港元定期存款特惠年利率：

東亞銀行港元定期存款利率

大眾銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

大眾銀行提供1天至12個月港元定期存款，按不同存款額、存款期提供不同年利率，最高可達2.3厘。

港元定期存款年利率：

招商永隆港元定期存款利率/存款期/最低金額

招商永隆提供1星期至24個月定期存款，按不同存款金額及存款期有不同利率：

建設銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

建設銀行新資金定期存款推廣，客戶以合資格新資金開立100萬港元以上定期存款，可享特惠年利率。

創興銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

創興銀行提供1天至24個月定期存款，合資格的港幣定期存款由$5000起，按不同存款期及存款金額有不同利率：

港元定期存款優惠（起存金額為$5000港元或以上）：

創興銀行港元定期存款利率

多間虛擬銀行推出高息定存優惠



PAObank港元定期存款利率/存款期/最低金額

PAObank提供低門檻可開立的定期存款，隨時隨地開立1至12個月存款期定存，年利率可達2.9厘。

PAObank港元定期存款年利率：

天星銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

虛擬銀行天星銀行港元定期存款起存金額1,000元，存款期由1星期至12個月不等，年利率高達2.4厘。

港元定期存款年利率：

WeLab Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

同樣是虛擬銀行的WeLab Bank港元定期存款起存金額低至10港元，存款期選擇由1個月至24個月不等。

港元定期存款年利率：

富融銀行Fusion Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

富融銀行定存可自由選擇1星期至12個月存款期。

港元定期存款年利率：

Mox Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

以新資金在Mox Bank開立定期存款，可享特惠存款年利率高達3厘，起存金額低至1港元，可選擇存款期由3個月至48個月不等。

港元定期存款特惠年利率：

螞蟻銀行港元定期存款利率/存款期/最低金額

螞蟻銀行提供1個月至12個月港元定期存款，並會按新資金、大額定存提供額外年利率。

螞蟻銀行2.5厘港元定存年利率：

Livi Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

Livi Bank提供7天至12個月港元定期存款，起存金額低至500港元。

港元定期存款年利率：

ZA Bank港元定期存款利率/存款期/最低金額

ZA Bank提供7天至12個月存款期定期存款，開立門檻低至1港元。

港元定期存款年利率：