福布斯已故名人收入榜2025｜榜首Michael Jackson一年吸金8億元

過世天王巨星留下不少經典作品，這些傑作除了傳誦後世，更能為相關遺產繼承人帶來可觀收入。財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2025年已故名人收入排名，榜首是一代流行音樂傳奇MJ米高積遜（Michael Jackson），其遺產繼承方過去一年獲得1.05億美元（約8.16億港元）版稅及相關收入。排在第2位的是著名兒童繪本作家蘇斯博士（Dr. Seuss）。Pink Floyd樂隊已故成員理查德·賴特（Richard Wright）、席德·巴瑞特（Syd Barrett）分別位列第3、4位。



《福布斯》統計2024年10月1日至2025年9月30日期間，各已故名人的作品銷售、流媒體、授權協議和其他來源的稅前收入，以及同期達成或宣佈的遺產收購，得出已故名人收入排名。

2025年已故名人收入榜

1. 米高積遜 Michael Jackson （1.05億美元）

2. 蘇斯博士 Dr. Seuss （8500萬美元）

3. 理查德·賴特 Richard Wright （8100萬美元）

4. 席德·巴瑞特 Syd Barrett （8100萬美元）

5. 聲名狼藉先生 The Notorious B.I.G. （8000萬美元）

6. 邁爾斯・戴維斯 Miles Davis （2100萬美元）

7. 貓王皮禮士利 Elvis Presley （1700萬美元）

8. 吉米·巴菲特 Jimmy Buffett （1400萬美元）

9. 卜·馬利 Bob Marley （1300萬美元）

10. 約翰·列儂 John Lennon （1200萬美元）

11. 王子 Prince （1100萬美元）

12. 阿諾·龐馬 Arnold Palmer （1100萬美元）

13. 高比拜仁 Kobe Bryant （1000萬美元）