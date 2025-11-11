香港網購比率49.6%　65歲或以上長者僅11.2%　這年齡層比率83.8%

網購在本港日益普及，立法會秘書處早前一份《數據透視》指，2024年本港15歲或以上人口網購使用率達49.6%，但當中65歲及以上長者網購比例明顯較低，僅11.2%。文件續指，去年本地零售商的網上銷售價值達317億元，較2020年大幅增長約53.8%，但網上銷售價值僅佔本地整體零售業總銷貨價值的8.4%，低於內地的26.5%。



統計顯示，本港互聯網使用率至2024年已達到95.8%，而近年互聯網在65歲及以上長者中的普及程度亦持續上升，長者互聯網使用率由2014年24%，增至2020年約 65.9%，並於2024年進一步增至84%。文件分析，這反映疫情後長者已逐漸適應數碼服務帶來的便利與效益。

網購普及情況方面，本港15歲及以上人口曾為個人事務進行網上購物的比例，由2018年35.8%，顯著增加至2024年的49.6%。然而，不同年齡層的網購使用比例有一定差距，其中65歲及以上長者網購比例明顯較低，在2024年僅11.2%。當局近年推出「友智識」長者進階數碼培訓計劃，提供涵蓋網上購物等多範疇的免費培訓課程，以助長者提升數碼技能。

本地零售商網上銷售價值4年間增近54%

至於網購經濟效益方面，據統計，本地零售商的網上銷售價值由疫情初期2020年約206億元，急增約53.8%至疫情後2024年的317億元，增幅明顯高於同期本地零售總額約15.4%的增長。

雖然零售業網上銷售價值近年增長可觀，但文件亦指出，2024年網上銷售價值僅佔本港零售業總銷貨價值的8.4%，比例明顯低內地、韓國等電子商貿發展成熟的經濟體。

另外，文件引用香港樹仁大學2022年一項調查，指出資訊安全風險仍是受訪網購時的主要考慮，有超過半數受訪者網上購物會增加信用卡資料及個人資訊外洩風險。