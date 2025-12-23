機票價格2026│預測亞洲區經濟艙票價跌X%！飛中東商務機票升最多

去旅行緊記要留意最新機票價格預測！美國運通全球商務旅行集團（Amex GBT）發表最新報告，預測2026年機票價格變動，其中亞洲區內航線經濟艙機票預料將降價1.4%，商務艙票價則預料上升3.2%。由亞洲出發至不同地區的機票亦普遍加價，部份航線升幅更高達7.4%，只有往返亞洲及北美的機票價格下跌，即看不同航線機票價格變化。



2026年機票價格變動預測：經濟艙

報告預測，2026年亞洲區內航線經濟艙票價將下調1.4%，這可謂短線遊愛好者的福音。然而，由亞洲往返歐洲、中東、澳洲的經濟艙票價則分別上升0.3%、0.3%、2.5%，而往返亞洲及北美的經濟艙票價將下調5.7%。

美國運通全球商務旅行集團（Amex GBT）預測2026年機票價格變動，其中亞洲區內航線經濟艙機票預料將降價1.4%。（資料圖片/Shutterstock）

2026年機票價格變動預測：特選經濟艙

特選經濟艙方面，亞洲區內航線以及往返亞洲及澳洲的航線票價預計分別上升2.5%及4.5%，往返亞洲及歐洲航線票價則維持不變。

2026年機票價格變動預測：商務艙

至於商務艙票價方面，預測明年由亞洲往返各地區的票價將普遍上調，其中亞洲區內航線票價升3.2%，由亞洲往返歐洲、中東、澳洲的經濟艙票價分別升4.8%、7.4%、3.4%，而往返亞洲及北美的經濟艙票價則維持不變。