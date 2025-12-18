2025大學生薪酬│金融保險跌最多　醫護畢業人工期望與現實落差大

網上求職平台CTgoodjobs發布《2025年畢業生薪酬及就業調查》，今年大學畢業生平均期望月薪為22,576元，而僱主實際願意支付的平均月薪僅為17,287元，兩者相差5,289元。報告顯示，今年⼤多數行業僱主給予畢業⽣的薪酬預算均⽐2024年有所下調，當中以「金融與保險服務」跌幅最大。

畢業生期望月薪與實際落差方面，「醫療與健康服務」畢業生平均期望薪酬30,545元，不過該行業僱主願支付的平均薪酬僅17,679元，兩者差距12,866元或72.8%，報告指這情況有可能導致該行業畢業⽣就業困難。以下即看各行業畢業生詳細薪酬數據。（註：文中薪酬數字均為月薪，不包括年終獎金或花紅）



2025年畢業生薪酬報告：各院校畢業生平均：

2025年畢業生薪酬報告：期望月薪與實際月薪相差多少（近3年比較）

調查於今年第3季進行，成功收集627份僱主問卷及362份畢業生問卷。結果顯示，畢業生平均期望月薪由2023年的24,838元，升至2024年的24,958元，至今年降至22,576元。僱主願支付月薪由2023年的17,293元，升至2024年的18,317元，至今年跌至17,287元。而薪酬期望與現實的落差則由2023年的7,545元，縮窄至2024年的6,641元，至今年進一步縮小至5,289元。

2025畢業生薪酬報告：各行業平均薪酬比較

比較不同行業，2025年「建築、工程與地產」僱主平均願支付薪酬為19,200元，為各行業中最高。其次是「教育、政府與非營利機構」，平均願支付薪酬為18,935元，以及「醫療與健康服務」，平均願支付薪酬為17,679元。

「金融與保險服務」僱主平均願支付薪酬按年大跌，由去年20,643元跌至今年的16,919元，跌幅達3,724元或18%。「醫療與健康服務」僱主平均願支付薪酬亦由去年19,444元跌至今年的17,679元，跌幅達1,765元或9.1%。

2025畢業生薪酬報告：各行業僱主預算vs畢業生期望薪酬

再比較各行業僱主實際給予與畢業⽣期望平均薪酬差距，差距最懸殊的⾏業為「醫療與健康服務」，畢業生平均期望薪酬由去年24,913元升至今年30,545元，增幅達到5,632元。不過該行業僱主願支付的平均薪酬僅17,679元，兩者差距12,866元或72.8%。報告指，如此落差為全部行業之中最大，這有可能導致該行業畢業⽣就業困難。