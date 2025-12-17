2025大學生薪酬│這大學畢業生期望月薪$3.3萬　僱主只願付約半

網上求職平台CTgoodjobs早前發布《2025年畢業生薪酬及就業調查》，今年畢業生平均期望薪酬為22,576元，創3年新低，而僱主實際願支付的平均薪酬僅為17,287元，差距達5,289元。當中聖芳濟各大學畢業生期望月薪達3.3萬元，但實際薪酬只得近1.8萬元，即期望與現實差距高達1.5萬元。

畢業生平均薪酬由去年18,317元下跌1,030元至今年的17,287元，更有院校的畢業生平均薪酬按年大跌逾2,200元，以下即看本港各間大學最新2025年畢業生平均薪酬以及各行業入職起薪點。（註：文中薪酬數字均為月薪，不包括年終獎金或花紅。）



2025年畢業生薪酬報告：期望月薪與實際月薪相差多少

調查於今年第3季進行，成功收集627份僱主問卷及362份畢業生問卷。結果顯示，畢業生平均期望月薪由2023年的24,838元，稍升至2024年的24,958元，至今年降至22,576元。僱主願支付月薪由2023年的17,293元，升至2024年的18,317元，至今年稍跌至17,287元。而薪酬期望與現實的落差則由2023年的7,545元，縮窄至2024年的6,641元，至今年進一步縮小至5,289元。

2025年畢業生薪酬報告：各院校畢業生期望月薪與實際月薪相差多少

比較不同院校，聖方濟各大學畢業生平均期望月薪為33,000元，而僱主願支付的平均月薪為17,786元，兩者差距達15,214元，為各院校之最。不過報告亦提醒，聖方濟各大學樣本數量不足，因此結果僅供參考。至於畢業生期望月薪與實際差距最小是香港樹仁大學（3,125元），顯示該校畢業生的期望較接近市場水平。

2025年畢業生薪酬報告：比較2024、2025年畢業生薪酬

多間院校畢業生平均實際薪酬皆按年見下跌，下跌最多前三間院校分別為嶺南大學（跌幅2,226元或12.5%）、香港大學（跌幅1,906元或9.9%）及香港科技大學（跌幅1,881元或9.7%）。僅浸大、都大、教育的畢業生平均實際薪酬按年有所上升。