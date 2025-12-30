今年118宗職業死亡按年增55%　16人死於宏福苑大火　包括10名外傭

據工業傷亡權益會統計，2025年（截至12月22日）錄得118宗職業死亡個案，較去年同期76人大幅增加42人，升幅達55%。撇除46宗猝死個案，其他工業意外死亡人數達64人，按年增加29人，為該會有紀錄以來最多，當中16人於大埔宏福苑大火中喪生，其中包括10名外傭。



2025年香港職業死亡個案118宗 按年急增55%

據該會透過傳媒報道、個案轉介等方法統計，今年工作致命人數達118人。按致命個案意外類型劃分，今年有54人於工作期間猝死，佔整體職業死亡個案約45.8%，較去年41宗增加約三成。該會建議政府可鼓勵僱主為高齡在職者提供身體檢查，資助僱主於工作地點設置心臟除顫器（AED 機），僱主亦應避免安排僱員連續多天⾧時間工作，以減低過勞誘發心血管疾病的風險。

其餘致命個案較多的意外類型還包括「受困、遭撞擊或壓倒」（17宗）及「火警相關致死」（15宗），當中15名火警相關死亡個案均為宏福苑大火死者，而「受困、遭撞擊或壓倒」個案中亦有1人死於宏福苑大火。

2025年香港職業死亡個案：按行業劃分

按行業劃分，建造業今年錄50宗職業死亡個案最多，當中有5人為宏福苑大火個案。其次是外籍家務工，今年錄16宗死亡個案，當中包括10人於宏福苑大火中喪生、1人因交通意外死亡、1人於工作場所猝死等。宏福苑火災亦導致1名消防員殉職。