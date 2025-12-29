聖誕連周末4天假期173萬人次港人出境　約130萬人次北上升6.8%

【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 / 高鐵西九龍站 】入境處統計顯示，聖誕節連周末4天假期（12月25至28日）有約173.2萬人次出境，較去年同期多出10.9萬人次，升幅約6.7%。當中有約130.4萬人次港人經各陸路口岸及碼頭北上，較去年同期多出8.3萬人次，升幅約6.8%。

註：2025年聖誕節及聖誕節翌日兩天假期與周六及周日相連成4天連假，而2024年聖誕節及聖誕節翌日兩天假期為周三、周四，未有與周末相連，或影響市民假期旅遊安排。



2024及2025年聖誕假期港人出境人次比較

聖誕假期首天（12月25日）錄得約66.5萬人次港人出境，僅次於復活節假期首日（逾72萬人次），是今年市民出境人數第2多的日子；較去年同日多9.5萬人次或16.8%。聖誕節翌日（12月26日）有43.6萬人次市民出境，按年增約10萬人次或30%。

▼12月25日 市民經香園圍／蓮塘口岸北上▼



2024及2025年聖誕假期港人北上人次比較

北上方面，今年聖誕假期首天有50.9萬人次市民北上，同樣是僅次於復活節假期首日，為今年市民出境北上人數第2多的日子；北上市民人次較去年同日（43.4萬人次）增7.5萬人次或17.3%。

聖誕假期港人北上及內地旅客南下人數逆差

聖誕連周末4天假期合計約130.4萬人次港人北上，而訪港內地遊客合計約為40.9萬人次，相差約89.5萬人次。

各管制站/口岸港人出入境人次