急症室輪候時間｜全港18區醫院等候時間實時更新　2026新收費詳情

【公立醫院急症室輪候時間 / 實時更新 / 2026公立醫院新收費詳情】醫院管理局18間公立醫院設有急症室，為需要緊急服務的病人提供診症及治療。假期前後天氣忽冷忽熱，預料公立醫院急症室求診人數或會增加，輪候時間或大增。以下即看18區急症室最新輪候時間。

另外要留意，醫院管理局由星期四（2026年1月1日）起，於公立醫院實施新收費，多個項目收費將會有改動，當中非危殆及非危急病人使用急症室服務費用，將由現時的180元，增加至400元，而危殆或危急病人則獲豁免收費（附：公立醫院新收費詳情表格）。



以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼▼

為了確保有緊急需要的市民能夠獲得及時的急症服務，現時所有急症室均已實行病人分流制度。醫管局資料顯示，病人登記求診時，分流護士會根據病人屬於危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急治療而予以分類。病人獲診治優先次序，是視乎病人病況而不是根據登記時間。急症室會優先診治被分流為危殆和危急病人，次緊急及非緊急類病人可能需較長時間等候。醫管局提醒，病人情況如不危急，應向公立或私家診所求醫。

2026年公立醫院新收費一覽

醫院管理局由2026年1月1日起，於公立醫院實施新收費。新收費不會影響綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人。相關人士的全額費用減免，會在收費改革實施後自動延續。

2026年1月1日起，公立醫院會採取新收費，多個項目收費將會有改動。圖為醫院管理局主要公營醫療收費列表。（政府新聞處文件截圖）

設有急症室的公立醫院

港島區

東區尤德夫人那打素醫院

瑪麗醫院

律敦治醫院

九龍區

明愛醫院

廣華醫院

伊利沙伯醫院

基督教聯合醫院

新界區

雅麗氏何妙齡那打素醫院

北區醫院

北大嶼山醫院

博愛醫院

威爾斯親王醫院

瑪嘉烈醫院

長洲醫院

天水圍醫院

將軍澳醫院

屯門醫院

仁濟醫院